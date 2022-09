Miltenberger Evangelische feiern 125 Jahre Johanneskirche

Kirchweih: Festprogramm mit Open-Air-Kino

Miltenberg 07.09.2022 - 19:11 Uhr 1 Min.

Die Miltenberger Johanneskirche feiert dieses Wochenende ihr 125-jähriges Bestehen. Foto: privat

Wie es in der Ankündigung der Gemeinde heißt, beginnt das Festprogramm am Samstag um 20.30 Uhr (Einlass ab 19.30 Uhr) mit einem Open-Air-Kino auf dem Kirchplatz. Neben einem Vorfilm werde als Hauptfilm die britische Musikkomödie von Danny Boyle »Yesterday« gezeigt. Was passiert, wenn sich nach einem merkwürdigen Stromausfall weltweit nur noch ein einziger Mensch an die Musik der Beatles erinnern kann - davon erzählt der Film. Dazu gibt es Getränke und Popcorn.

Die Feierlichkeiten am Sonntag starten mit einem Festgottesdienst um 10 Uhr in der Johanneskirche, der unter anderem vom Posaunenchor musikalisch gestaltet wird. Parallel dazu findet auf dem Kirchplatz zum ersten Mal seit Jahren wieder ein Kindergottesdienst statt. Bis 17 Uhr ist Festbetrieb mit Unterhaltung von der ökumenischen Kinder- und Jugendkantorei und dem Russischen Chor. Zudem gibt es ein Kinderprogramm und eine Kirchenrallye.

Zur Geschichte der Kirche schreibt die Kirchengemeinde: Ende des 19. Jahrhunderts zählte man in Miltenberg und umliegenden Orten circa. 250 Evangelische. Ihnen wurde erst zu Pfingsten 1895 erlaubt, in der Stadt Gottesdienste abzuhalten, mangels eines eigenen Gotteshauses zunächst in der Alten Volksschule am Mainufer. Doch der Anfang für eine eigene Kirche war da schon gemacht. Im März 1895 war Grundsteinlegung. Möglich wurde das durch großzügige Spender, allen voran Gustav Jacob.

Am 8. September 1897 wurde die Evangelische Kirche in Miltenberg nach einer Bauzeit von zwei Jahren feierlich eingeweiht. Am 26. August schrieb das Miltenberger Tagblatt: »Die Kirche selbst, nach den Plänen des Architekten L. Hofmann aus Herborn (eines Kirchenbaumeisters von gutem Klange) meisterhaft ausgeführt, ist nach allgemeinem Urtheil, eine neue Zierde unseres Mainstädchens geworden.« Lange hieß die Kirche nur protestantische oder evangelische Kirche Miltenberg. Den Namen »Johanneskirche« erhielt sie erst 1979. Damit sollte die ökumenische Verbindung zur katholischen Pfarrkirche St. Jakobus deutlich werden, so wie Jakobus und Johannes Brüder waren.

