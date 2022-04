Miltenberger erzählen von ihrem Verhältnis zur Heiligen Schrift

Zum "Tag des Buches" ist die Bibel so aktuell wie je

Miltenberg 21.04.2022 - 11:18 Uhr 2 Min.

Aus dem Wunsch heraus, die Bibel auf Hebräisch zu lesen, begann Pfarrerin Romina Englert, Theologie zu studieren. Der hebräische Grundtext kommt dem Original der biblischen Schriften viel näher als die deutsche Übersetzung. Pfarrerin Romina Englert besitzt etwa 30 verschiedene Bibeln.

Thematisch ist die Bibel bis heute aktuell. Beschreibt sie doch Lebenssituationen, die jeder kennt. Auch für Bruno Giegerich hat die Bibel nichts an Aktualität verloren. Jetzt an Ostern denkt der Vorsitzende des Pfarrgemeinderats Amorbach an die Passionsgeschichte. Mit Jubel wird Jesus bei seinem Einzug in Jerusalem empfangen. Kurz darauf wandelt sich die Stimmung in der Bevölkerung. Aus Verehrung wird Hass.

Schicksalsschläge aushalten

Im eigenen Leben kommt so etwas, wenn auch nicht in dieser extremen Form immer wieder vor, weiß Giegerich: »Manchmal ist man obenauf, hat Erfolg. Plötzlich wendet sich das Blatt und man bekommt eine drauf.« Warum lässt Gott das zu, fragt sich Bruno Giegerich manchmal, wenn er mitbekommt, wie unerbittlich das Schicksal zuschlagen kann. Zum Beispiel, wenn ein junger Mensch aus dem Leben gerissen wird. Doch in seinem Glauben wankt der Katholik deshalb nicht.

»Wir lasen in unserer Familie gemeinsam die Bibel«, erinnert sich der heute 73-Jährige an seine Kindheit. Daraus sei ein besonders inniges Verhältnis zum Buch der Bücher entstanden. Selbstverständlich besitzt Giegerich eine Bibel: »Und ich versuche, nach ihr zu leben.«

Gerade in Zeiten der Verunsicherung sei die Bibel von hoher Relevanz, sagt Romina Englert, Pfarrerin in Eschau: »Sie handelt zwar an vielen Stellen von Befreiung, Frieden und Freude, aber eben auch von Krisen.« Die Theologin denkt zum Beispiel an die biblische Figur der Maria Magdalena, die durch Jesu Tod in eine tiefe Krise gestürzt wurde: »Sie verlor dadurch jede Perspektive.«

Hebräisch gelernt

Romina Englerts Werdegang wäre ohne das »Buch der Bücher« so nicht denkbar. Was steckt hinter der Bibel? Was will Gott den Menschen sagen? Weil sie diese Fragen umtrieben, begann sie, in Erlangen evangelische Theologie zu studieren: »Mich drängte es, zu lernen, die Bibel im Urtext zu lesen.« Mit Freude habe sie sich Hebräisch angeeignet.

Dürfte sie für einen langen Aufenthalt auf einer einsamen Insel nur ein paar Bücher mitnehmen, wäre die Bibel sicherlich ein Buch, das die Pfarrerin auf keinen Fall zurücklassen würde. Wobei ihr die Entscheidung, welche Bibel sie einpacken sollte, schwerfallen dürfte. Die Pfarrerin deutet auf ihr Bücherregal: »Ich besitze um die 30 Bibeln.«

Nach Englerts Einschätzung gibt es noch immer genug Menschen, die zumindest ab und zu in der Bibel lesen. In der Eschauer Gemeinde existieren sogar zwei Bibelkreise. Die Pfarrerin selbst leitet einen unter der Überschrift »Bibel im Gespräch«. Die Bibel spiele außerdem eine wichtige Rolle in der Konfirmandenarbeit. Hier allerdings stellt Englert fest, dass sich junge Menschen heute schwer damit tun, die Bibel zu lesen. Sie kennen zwar nach wie vor biblische Geschichten. Doch die Sprache der Bibel empfinden sie als sperrig, die Lektüre als anstrengend.

Bergpredigt als Schlüsselstelle

Angesprochen gefühlt hat sich Martin Pechtold von der Bibel schon als Kind: »Mich faszinierten die Geschichten.« Als junger Mann hingegen, gibt er zu, habe ihn die Bibel kaltgelassen. Erst ab dem 30. Lebensjahr, als er begonnen hatte, bei der Caritas in Miltenberg zu arbeiten, wandte er sich ihr neu zu. Plötzlich war die Heilige Schrift für Pechtold kein faszinierendes Geschichtenbuch mehr. Er begann, den Wesensgehalt der Bibel zu begreifen: »Ich habe bis heute nicht jede Stelle gelesen, aber eine Stelle, die ich häufig las, ist die Bergpredigt.«

Mitarbeiter von Wohlfahrtsverbänden wie die Caritas haben es mit Menschen zu tun, die auf die schiefe Bahn gerieten; die süchtig wurden, hinter Gitter landeten. »Wer die Bibel mit ihrem Gebot der Nächstenliebe ernst nimmt, verurteilt diese Menschen nicht«, sagt Pechtold .

PAT CHRIST

Stichwort: Bibel Über viele Generationen hinweg wurde die Bibel mündlich überliefert. Die erste schriftliche Fassung war auf Hebräisch fixiert. In der Folge wurde die Bibel ins Aramäische, Griechische und Lateinische übersetzt. Martin Luther übertrug die Bibel in deutsche Sprache. 1521/22 übersetzte er zunächst das Neue Testament. Für die Übertragung des Alten Testaments benötigte er zwölf Jahre. Erst 1534 war das Übersetzungs- und Auslegungsprojekt beendet. pat