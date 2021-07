Miltenberger Campingplatz muss saniert werden

Stadt Miltenberg sucht Nachfolger für langjährigen Pächter

Stadtnah und beliebt, aber mit stark sanierungsbedürfigen Gebäuden: der Miltenberger Campingplatz

Stadtnah und direkt am Main gelegen, ist der 1955 geschaffene Platz derzeit sehr gefragt. Zu großen Zahl langjähriger Dauercamper kommen aktuell viele Campingbesucher und Wohnmobilreisende. Die Urlaubsform hat während der Pandemie noch einmal einem enormen Schub erhalten.

Dass der Platz - trotz der heruntergekommenen Sanitäranlagen - so gefragt ist, liegt nicht allein an der Attraktivität er Tourismusstadt Miltenbergs. Auch der langjährige Pächter hat laut Cornelius Faust (Liberale) daran großen Anteil: »Wir hatten Glück. Die Pächterfamilie sorgt seit vielen Jahren für Kontinuität und Qualität.«

Doch da steht jetzt ein Wechsel an. Der Pachtvertrag läuft zum 1. Mai kommenden Jahres aus und der jetzige Betreiber will nicht mehr verlängern. Die Stadt ist auf der Suche nach einem neuen Pächter und steht deshalb unter Zeitdruck. »Wir müssen erst den Investitionsbedarf ermitteln«, informierte Stadtkämmerin Eva-Maria Stiller. Nur dann seien sinnvolle Gespräche mit den Bewerbern möglich, denn darin müsse es ja auch um Ablauf und Kostenverteilung der Sanierungsmaßnahmen gehen.

Werner Heimberger (FW) erweiterte der Auftrag an die Verwaltung sogar noch. Er erinnerte an bereits vorliegende Überlegungen und eine Masterarbeit von Architekturstudenten zur Nutzung des Mainufers in Miltenberg-Nord und forderte ein Gesamtkonzept. »Wir müssen wissen, wie wir die Flächen insgesamt weiterentwickeln wollen«, so Heimberger und erinnerte daran, dass neben den beschlossenen Provisorien auch noch dauerhafte Stellplätze für Wohnmobile geschaffen werden müssen. Er regte die Schaffung einer Arbeitsgruppe an und einen Fachplaner zuzuziehen.

Räten und Stadtverwaltung sind die Camper nicht nur als Gästen und Kunden in der Kreisstadt willkommen, sie helfen auch, das Tourismusbüro und andere touristische Einrichtungen mitzufinanzieren. An der Zahl der jährlichen Übernachtungen - Voraussetzung für die Erhebung der Fremdenverkehrsabgabe - haben die Camper einen wesentlichen Anteil. Sollte die Stadt die erforderlichen Übernachtungszahlen nicht mehr erreichen, würden rund 120 000 Euro jährlich fehlen.

Trotz Notwendigkeit und Dringlichkeit werde man dem neuen Pächter zum Start in die Saison kommenden Jahres »keinen sanierten Platz« übergeben können, warnte die Kämmerin vor allzugroßen Erwartungen. Man stehe bei den Planungen erst am Anfang; die eigentlichen Sanierungsarbeiten könnten wohl erst in der Winterpause 2022/2023 beginnen. In die laufenden Überlegungen zur Sanierung und zur Weiterentwicklung des gesamten Mainufers will Bürgermeister Bernd Kahlert ein Fachbüro einschalten und auch die geforderte Arbeitsgruppe einberufen.

GEORG KÜMMEL