Miltenberger Altstadt ist dauerhafter Sanierungsfall

Kreisstadt braucht hohe Fördermittel zum Erhalt ihrer historischen Substanz

Mit einer Antragssumme von 780.000 Euro ist das kommende Jahr vor allem von Planungen geprägt. Die ganz großen Einzelvorhaben stehen nicht auf der Liste, die Stadtbauamtsleiter Alexander Beuchert am Mittwoch dem Stadtrat vorlegte und erläutert. Für die Generalsanierung und Erweiterung der Alten Volksschule beispielsweise sind im kommenden Jahr nur 30.000 Euro beantragt, was nur weitere Planungsleistungen abdeckt.

Planung bis 2025

In den drei Folgejahren steigen die beantragten Fördermittel dann beträchtlich an: Im Jahr 2023 hofft die Stadt auf 1,6 Millionen Euro aus der Städtebauförderung, 2014 will man sogar 2,7 Millionen Euro beantragen und 2025 noch einmal 2,3 Millionen Euro.

Für die Weiterentwicklung der Kreisstadt, aber auch für den Erhalt der Altstadt, ist die Städtebauförderung der wichtigste Topf. Wie wichtig, zeigt der letzte Bauabschnitt des Hochwasserschutzes entlang des Schwarzviertels. Hier hat die Stadt für die Gestaltung der Promenade und auch des Parkplatzes am Schwerdtfeger Tor Zuschüsse in Höhe von 2,9 Millionen Euro erhalten. Auch der Prestigebau mit Museumsdepot, Stadtarchiv und Jugendzentrum am Mainzer Tor wäre ohne Städtebauförderung so nicht möglich gewesen; hier gab es Zuschüsse in Höhe von 4,5 Millionen Euro.

Viel Geld erhofft man sich noch für Verbesserungen der Infrastruktur in den Nebengassen der Altstadt insbesondere für ältere Menschen. In den kommenden Jahren könnten hier Zuschüsse in Höhe von insgesamt 5,5 Millionen Euro beantragt werden, hat das Stadtbauamt ausgerechnet.

Auf 29,3 Millionen Euro summiert sich die Liste aller förderfähigen Vorhaben, die derzeit in Arbeit oder in Planung sind. 10,6 Millionen Euro davon wurden bereits ausbezahlt oder bewilligt, was bedeutet, dass die Stadt noch 18,7 Millionen Euro vor der Brust hat.

In ihrer Sitzung am Montag hatten die Mitglieder des Bauausschusses noch einen Überblick über die laufenden Maßnahmen des Programms zur Revitalisierung der Altstadt erhalten. Dabei geht es um die Unterstützung privater Eigentümer, die in Erhalt, Sanierung und Umbau ihrer historischen Gebäude investieren. Ausbezahlt wurden in den vergangenen Jahren Einzelsummen zwischen 17.000 und 85.000 Euro für sieben Sanierungsvorhaben; knapp 340.000 Euro insgesamt. Das Revitalisierungsprogramm unterstützt gezielt die Sanierung von Häusern, die längere Zeit leer standen. Für zwei weitere Projekte gab es aus der allgemeinen Städtebauförderung 770.000 Euro. Aktuell beantragt sind für sechs weitere Sanierungsvorhaben insgesamt 318.000 Euro.

Städtisches Zuschussprogramm

Zusätzlich zu den staatlichen Programmen hatte die Stadt Miltenberg ein eigenes, kommunales Förderprogramm aufgelegt. Es sollte privaten Eigentümern einen zusätzlichen Anreiz schaffen, in Erhalt und Nutzung ihrer Häuser in der Altstadt zu investieren. Seit 2019 wurden daraus 41 meist kleinere Vorhaben wie beispielsweise der Austausch von Fenstern mit knapp 160.000 Euro bezuschusst.

Das Programm wäre zum Ende dieses Jahres ausgelaufen, von den ursprünglich bereitgestellten Finanzmitteln sind jedoch noch 83.000 Euro übrig, die 2022 ausgeschüttet werden sollen. Das Geld ist allerdings schon restlos verplant. Die entsprechenden Förderanträge liegen vor und wurden auch bereits bewilligt.

Erfolgreiche Beratung

»Die Nachfrage und Resonanz auf unser eigenes Programm sei weiterhin hoch«, sagte Stadtbauamtsleiter Beuchert. Mit verhältnismäßig geringen Mittel erreiche die Stadt hier viel. Der Stadtrat müsse deshalb überlegen, ob und in welchen Umfang erneut Gelder dafür bereitgestellt werden. Ebenso wichtig wie die finanzielle Unterstützung der privaten Bauherren sei die Beratung. Hier leiste neben den Mitarbeitern des Bauamtes Sanierungsberater Ingo Rohland sehr erfolgreiche und wichtige Arbeit.

GEORG KÜMMEL