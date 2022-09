Miltenberg: Wo soll die neue Grundschule entstehen?

Gremium diskutiert Standortfrage

Miltenberg 22.09.2022 - 15:00 Uhr 4 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Ianieren? Oder nicht sanieren? Neu bauen? Und wenn ja: wo? Die Miltenberger Grundschule ist marode. Das etwas passieren muss, darüber sind sich alle einig. Doch welcher Weg ist der richtige?

Bürgermeister Bernd Kahlert (CSU) informierte die Räte, dass ein Verkehrsgutachten die beiden möglichen Standorte beleuchten soll. Ein Bodengutachten kam zwischenzeitlich zu dem Ergebnis, dass der Baugrund in Nord uneingeschränkt geeignet ist. Frank Küster (Grüne) wollte wissen, wann das andere »Bündel an Fragen« beantwortet wird und konkretisierte: Was ist mit der Mensa, der Heizung und dem Brandschutz in der Grundschule?

Bauamtsleiter Alexander Beuchert berichtete von einer Begehung der Grundschule, die unter Bestandsschutz steht. Genehmigungsfähig sei die Schule nach aktuellen Kriterien nicht mehr. Als kurzfristige Maßnahme habe man sich für das Anbringen von Rauchmeldern sowie einen zweiten Rettungsweg entschieden, damit der Brandschutz gewährleistet ist. Die Fluchttreppen könnten zu einem späteren Zeitpunkt ab- und ummontiert werden, seien also weiter verwendbar. Die Probleme mit der Heizung würden angegangen, versicherte er.

Petition gegen einen Neubau

Um gegebenenfalls die Grundschule in Nord bauen zu können, war die Aufstellung des Bebauungsplans mit Änderung des Flächennutzungsplans im Bereich zwischen Schönbornring und Nikolaus-Fasel-Straße nötig. Der Stadtrat hatte dies bereits im April beschlossen. Dann kam die Online-Petition, die den Rat veranlasste, weitere Zahlen, Fakten und Daten zu beiden Standorten zusammenzutragen. Um das beschlossene Bauleitverfahren nicht zum Stillstand zu bringen, wurde vorgeschlagen, die Art der baulichen Nutzung noch nicht festzulegen, so dass sowohl eine wohnbauliche Nutzung als auch ein Schulneubau möglich sind.

Werner Heimberger (Freie Wähler) erklärte, dass er diesen Antrag ablehnen werde, weil er suggeriere, dass der neue Standort favorisiert werde. »Die 22 Millionen für einen Neubau können wir uns nicht leisten«, betonte er. Sinnvoller sei es, die alte Schule so schnell als möglich zu sanieren. Bürgermeister Kahlert sagte, er wolle erst dann eine Aussage treffen, wenn er konkrete Zahlen vorliegen habe. Gleichzeitig räumte er ein, dass das Geld für einen Neubau nicht verfügbar sei. Mit der Aufstellung des Bebauungsplans halte man sich alle Möglichkeiten offen.

Cornelius Faust (Liberale Miltenberger) signalisierte Zustimmung. Man sei ins Rennen gegangen, alle Möglichkeiten vernünftig zu prüfen. Das sei eine sachlich saubere Sache und kluge Vorgehensweise. Frank Küster (Grüne) zeigte sich überzeugt, dass »wir kleine Schritte werden gehen müssen«. Man könne nicht mehr warten. Zudem wolle er keinen »Stadtparkmord« auf der Fläche des möglichen neuen Standorts begehen. Im Rahmen der Diskussion wurde klar, dass der bestehende Spielplatz an einem anderen Standort errichtet oder in die neue Bebauung integriert werden würde.

Gegen die Stimmen von Küster und Heimberger wurde die Verwaltung beauftragt, die erste Beteiligung der Öffentlichkeit und Trägern öffentlicher Belange durchzuführen.

ANNEGRET SCHMITZ

Stadtrat Miltenberg in Kürze Miltenberg. Mit diesen Themen hat sich der Miltenberger Stadtrat in seiner Sitzung am Mittwochabend beschäftigt: ?Beleuchtung: In Miltenberg gehen in der Weihnachtszeit nicht die Lichter aus. Der Stadtrat entschied, dass in der »düsteren Zeit« die weihnachtlich beleuchtete Stadt die Stimmung in der Bevölkerung positiv beeinflussen soll. Bürgermeister Bernd Kahlert (CSU) betonte, dass der Weihnachtsmarkt, den heuer die Stadtverwaltung in Kooperation mit der M-City plant, ohne entsprechende Beleuchtung nicht vorstellbar sei. Zudem habe man die Technik auf LED umgestellt, sodass anstelle der früheren 11.000 kWh nun nur noch 1.500 Kilowatt verbraucht werden. Christoph Keller, Geschäftsführer der emb nannte die Kosten, die in diesem Jahr »noch nicht teuer sind« und bei gut 500 Euro liegen. Im kommenden Jahr sehe es allerdings anders aus. Stadträte verschiedener Fraktionen sprachen sich für eine Beibehaltung der Weihnachtsbeleuchtung aus. Schließlich einigte man sich auf den Vorschlag des Bürgermeisters: eine verkürzte Beleuchtung von 14.30 bis 23 Uhr anstatt wie bisher bis Mitternacht. ?Krankenversicherung: Der Stadtrat hat der Einführung einer betrieblichen Krankenversicherung für die Beschäftigten zugestimmt. Dies soll unter anderem zu einer Verbesserung der Arbeitsplatzattraktivität führen. In Abstimmung mit dem Personalrat soll der Basistarif eingeführt werden, der mit 8,45 Euro pro Mitarbeiter und Monat zu Buche schlägt. ?? Datenschutz: Die Gemeinde Großwallstadt möchte der Zweckvereinbarung Datenschutz beitreten. Dies genehmigte der Stadtrat und ermächtigte den Bürgermeister, künftige Beitritte landkreisangehöriger Gemeinden zu genehmigen. ?Musikalische Förderung: Um den musikalischen Nachwuchs zu fördern, sollen an der Grundschule künftig wieder Bläserklassen eingeführt werden. Bürgermeister Bernd Kahlert machte ich dafür stark und nannte als Argument, dass sich eine musikalische Ausbildung positiv auf die Entwicklung von Kindern auswirke. Hierzu bedarf es einer Kooperation von Grundschule, Musikverein und Musikschule Miltenberg. Der Rat beauftragte den Bürgermeister mit der Umsetzung des Vorhabens. ?Baugebiet: Das Baugebiet »Im Bruch« bleibt Gewerbegebiet. Dies entschied der Rat am Mittwoch. Bürgermeister Kahlert informierte den Rat, dass es immer wieder zu Bauanfragen für eine wohnbauliche Nutzung komme. Er stellte fest, dass Miltenberg dieses Gebiet als Gewerbegebiet braucht, da aufgrund der geografischen Lage nur wenige interessante Gewerbeflächen zur Verfügung stehen. Dem pflichtete Klaus Wolf (Liberale Miltenberg) bei. ?Nichtöffentliche Sitzung: Aus nicht öffentlicher Sitzung gab Kahlert bekannt, dass drei neue Fahrzeuge für das Forstamt beschafft werden und der Sanitätsdienst für die Michaelismesse an das Rote Kreuz vergeben wurde. ?Amtsgericht: Bürgermeister Kahlert informierte den Stadtrat, dass er sich für Erhalt des Amtsgerichts Miltenberg beim bayerischen Justizminister eingesetzt hat. Der geht davon aus, dass die Miltenberger Zweigstelle nach Obernburg eingegliedert wird. ?? Brücke: Ob der Freistaat die Federführung für die angedachte Fuß- und Radwegbrücke am alten Bahnhofsgelände nach Miltenberg Nord übernimmt, hatte Kahlert beim Wohnbauminister angefragt. Dieser teilte mit, dass es sich um keine staatliche Maßnahme handelt, aber mit Zuschüssen zu rechnen ist. Demonstrationen: Kahlert stellte fest, dass Demos in Miltenberg nicht von der Stadt genehmigt werden müssen, sondern nur eine Anzeige beim Landratsamt notwendig ist. Er zeigte sich verärgert darüber, dass aufgrund des Lärms am Wochenende ein Konzert erst verspätet beginnen konnte. Das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit sei wichtig, sagte er. Wenn aber dadurch die Grundrechte anderer Personen beeinträchtigt werden, müsse das rechtlich überprüft werden. Er habe eine Anwaltskanzlei beauftragt, die Interessen der Stadt zu vertreten. ?Minigolf: Wilko Schmidt wollte wissen, ob nächstes Jahr die Minigolf-Anlage wieder bespielbar ist und erfuhr, dass diese ausgeschrieben wird und im nächsten Jahr wieder geöffnet sein soll. (asz)

Hintergrund: Feuerwehrleute bekommen neue Kleidung Miltenberg. Die Miltenberger Feuerwehrleute bekommen neue Kleidung. Bürgermeister Bernd Kahlert (CSU) war bei den Bürgerversammlungen darauf hingewiesen worden, dass die Schutzkleidung der Feuerwehren längst nicht mehr den modernen Anforderungen entspricht. Er plädierte für eine zeitnahe Neuanschaffung nicht zuletzt angesichts steigender Preise. Feuerwehrreferent Daniel Paulus (CSU) fand deutlich Worte. Die Kleidung aus dem Jahr 2000 biete weder Schutz gegen Feuchtigkeit noch Kälte, zum Teil sei sei durchlöchert. Sinnvoll sei, die komplette Wehr mit modernen Schutzanzügen auszurüsten und zudem einen Pool mit Ersatzkleidung zu schaffen, der allen Wehren der Stadt zur Verfügung steht. Dann entfiele auch das Waschen der Kleidung in der privaten Waschmaschine, um schnell wieder einsatzfähig zu sein. Nicht zuletzt sei diese Investition auch ein Signal der Anerkennung an die Wehrleute. Sie waren in großer Zahl zur Stadtratssitzung erschienen. Zustimmung kam von Oskar Hennig (CSU) und Rainer Rybakiewicz (parteilos). Bei diesem unbezahlbaren Dienst der Feuerwehr dürfe es keine Diskussionen geben. Hubertus Bundschuh (MWG) bat darum, genügend Kleidung zu beschaffen und Frank Küster (Grüne) fragte an, ob die veranschlagten 180.000 Euro denn reichen werden. Das wurde seitens der Verwaltung bestätigt, so dass der Stadtrat die Beschaffung der Kleidung für die Feuerwehren von Miltenberg und Stadtteilen einstimmig absegnete. (asz)