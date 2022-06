Miltenberg übernimmt Patenschaft für Bundeswehr-Einheit in Hardheim

Festakt im Alten Rathaus mit Stabszug des Panzerbataillons 363

Miltenberg Freitag, 10.06.2022 - 15:15 Uhr

Die Stadt Mil­ten­berg hat in ei­nem fei­er­li­chen Fest­akt am Don­ners­tag im Bür­ger­saal des al­ten Rat­hau­ses die Pa­ten­schaft für den Stabs­zug des Pan­zer­ba­tail­lons 363 über­nom­men, der in Hard­heim sta­tio­niert ist.