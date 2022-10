Miltenberger Obermeister nennt Metzger "Rockstars der Ernährungsbranche«

Darf's ein bis­schen mehr sein? Die Fra­ge an der Wurstthe­ke kann man künf­tig in Möm­lin­gen nicht mehr hö­ren. Dort hat En­de Au­gust die Metz­ge­rei Schuck ge­sch­los­sen und En­de Ok­tober sch­ließt die Metz­ge­rei Seitz. Dann gibt es in Möm­lin­gen kei­nen Metz­ger mehr. Un­ser Me­di­en­haus hat beim Ober­meis­ter der Metz­ge­rin­nung im Kreis Mil­ten­berg, Jo­sef Neu­ber­ger nach­ge­fragt und mit ihm über die in den letz­ten Jah­ren stei­gen­den Metz­ge­rei­sch­lie­ßun­gen ge­spro­chen.