Miltenberg lässt zur Sicherheit der Kinder Autos blitzen

Verkehr: Stadt Miltenberg hat zehn Stunden für Geschwindigkeitsmessungen pro Monat gebucht

Miltenberg 05.07.2022 - 19:51 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Jetzt wird geblitzt (von links): Viktor Knaus (Polizei Miltenberg), Jonas Kern (Ordnungsamt), Lena Markic (Polizei Miltenberg), Bürgermeister Bernd Kahlert (CSU), Dieter Hohmann und Uwe Büchler (KVÜ) sowie Schulleiter Jürgen Dölger stellen das Messgerät auf. Foto: Marco Burgemeister

Auf Höhe der Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule, wo Tempo 30 gilt, bauten Dieter Hohmann und Uwe Büchler die erforderlichen Messgeräte auf.

In der ersten Stunde waren vier der 70 passierenden Fahrzeuge zu schnell, die Fahrer erhalten einen Bußgeldbescheid. Nahe der Stötzner-Schule befinden sich auch das Johannes-Butzbach-Gymnasium und die Johannes-Hartung-Realschule. Daher sind an Schultagen etliche Kinder und Jugendliche dort unterwegs. Zehn Stunden pro Monat soll die KVÜ an verschiedenen Stellen in der Stadt den fließenden Verkehr kontrollieren. Rund 25 Messpunkte wurden in Absprache mit der Stadt ausgewählt - unter anderem Wohngebiete, Grundschule oder im Bereich des Jugendhauses St. Kilian.

Zum Start der Überwachung fanden sich Bürgermeister Bernd Kahlert, Jonas Kern vom Ordnungsamt der Stadt, Polizeihauptkommissarin Lena Markic, Polizeiobermeister Viktor Knaus und Jürgen Dölger, Leiter der Stötzner-Schule, an der Messstelle ein.

Kern und Kahlert informierten, dass der Stadtrat den KVÜ-Einsatz am 27. Januar mehrheitlich beschlossen habe. Die Überwachung sei voraussichtlich ein Verlustgeschäft für die Stadt, aber es gehe um die Sicherheit der Kinder, so Kahlert.

mab