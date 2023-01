Miltenberg ist und bleibt ihr Heimathafen

Anna Hohmann lebt als »Tour- und Activity Managerin« ihren beruflichen Traum - und verbringt Weihnachten dieses Jahr endlich wieder zuhause

13.01.2023 - 13:00 Uhr 4 Min.

Ein gut funktionierendes Team: Anna Hohmann (links) mit den »Scouts« der Aidaluna bei der Ausflugsvorbereitung. An Landtagen gibt's die Möglichkeit die Region per Fahrrad zu entdecken: Anna Hohmann mit »ihren Bikern« im Hafen von Santo Domingo. Beim »Offiziers-Shaken« stellen die höheren Offiziere ihre Mix-Fähigkeiten unter Beweis. Anna Hohmann hat das ganz gut im Griff.

Als »Tour- und Activity Managerin« der Aida Kreuzfahrtflotte hat sie Offiziersstatus, ist verantwortlich für die gesamte operative Abwicklung rund um die Landaus-flüge, für die Zusammenarbeit mit den lokalen Agenturen vor Ort und hat das 16-köpfige Team der beratenden und ausflugsbegleitenden »Scouts« und der »Biker«, die Fahrradausflüge begleiten, unter sich. Wo auch immer die Kreuzfahrtgäste ihren Urlaub verbringen, steht die 30-Jährige ihre Frau - und jeden Tag vor neuen Herausforderungen.

Derzeit hat Anna Hohmann zusammen mit rund 2000 Passagieren und 620 anderen Crew-Mitgliedern der Aidaluna die Atlantiküberquerung hinter sich gelassen, ist in der Karibik unter anderem auf Tortola, Jamaika, Antigua oder verschiedenen Küstenstädten der Dominikanischen Republik unterwegs und nimmt dann Panama und Kolumbien in den Blick.

Wie soll die Ausflugsgestaltung heute aussehen? Mit dem Bus, dem Boot, zu Fuß oder mit dem Fahrrad? Eine Insel- oder Stadtrundfahrt? Vielleicht eine herausfordernde Trekkingtour auf den 1200 Meter hohen Vulkan auf St. Kitts unternehmen, mit Rochen schnorcheln oder doch lieber am weißen Sandstrand so richtig relaxen? »Je nach Hafen haben schon mal rund 1500 Gäste einen Ausflug gebucht«, erzählt sie. »Manchmal können wir nur fünf verschiedene Ausflugsmöglichkeiten anbieten, an anderer Stelle über 20, das hängt von den lokalen Gegebenheiten ab,« erklärt die ausgebildete Tourismuskauffrau. Wenn es darum geht, den Kreuzfahrern einen schönen und abwechslungsreichen Urlaub zu bereiten, sind also auch logistische Meisterleistungen gefragt. Je nach Destination müsse man in der Zusammenarbeit vor Ort auch mit anderen Mentalitäten und Standards zurechtkommen. Gerade die Karibik sei in dieser Hinsicht richtig anspruchsvoll und erfordere ein Vielfaches an Vorbereitung. »Es wird viel Spontaneität verlangt - und man muss lernen, Dinge entspannter zu sehen«, sagt Anna Hohmann.

Ausbildung in Aschaffenburg

Während ihrer Schulzeit an der Johannes-Hartung-Realschule und der Fachoberschule Obern-berg hat sie beim VfB Eichenbühl Fußball gespielt, war im Schüleraustausch in Belgien und verdiente sich ihr Taschengeld im Schützenhaus in Eichenbühl. Direkt nach dem Fachabitur ging sie ein Jahr Au Pair nach Indiana in die USA. Anschließend begann sie ihre Ausbildung zur Tourismuskauffrau beim Reiseveranstalter Vtours in Aschaffenburg, bei dem sie einige Jahre gearbeitet hatte. Da sie schon immer sehr reiseaffin war, machte sie zwischendurch ein Jahr Work & Travel in Australien und Neuseeland, wo sie in verschiedenen Gaststätten kellnerte. Gerade den Umgang mit den Gästen machte ihr immer viel Spaß und daher kam auch die Idee, sich bei Aida zu bewerben.

Als »Scout« gelang ihr 2019 auf der Aidaprima der für sie perfekte Einstieg. »Wir waren acht Wochen in der Ostsee und anschließend die Transreise in den Orient. Da hat mich das Aida-Fieber gepackt,« gesteht sie strahlend. Aber es kam Covid dazwischen. Um wenigstens ein wenig Meer um sich zu haben, lebte sie acht Monate auf Fehmarn und arbeitete im Homeoffice. Im November 2021 ging es dann endlich wieder los und sie wurde bald auch zur Tour- und Activity Managerin befördert. »Das empfand ich natürlich als Auszeichnung, aber auch als Ansporn«, verrät sie und schwärmt von der guten und kollegialen Zusammenarbeit innerhalb der ganzen Mannschaft. »Wenn man in `einem Boot sitzt´ klappt alles nur Hand in Hand und deshalb sind wir alle wie eine große Familie - aus 19 Nationen«, sagt sie.

Zweimal war sie über Weihnachten auf der Aida. Es war immer sehr stimmungsvoll und feierlich. Auf dem Schiff gab es echte Tannenbäume, es wurde weihnachtlich dekoriert. Für die Mannschaft gab es eine eigene Weihnachtsfeier in der Crewmesse und auch die Weihnachtsgala für die Gäste war sehr emotional und schön. »Aber ich habe eben auch meine Familie vermisst. Bei uns gibt es traditionell immer Raclette. Wir sind dann acht Personen, jeder macht jedem ein Geschenk und das gibt dann immer eine lange Bescherung bis tief in die Nacht«, freut sie sich - und verbrachte denn auch Heiligabend Zuhause.

Spaß an Siebentagewochen

Die Entscheidung, bei Aida anzuheuern hat sie bis heute keinen Tag bereut. »Auch wenn wir eine anstrengende Siebentagewoche haben und mein Dienst in der Regel eine Stunde vor dem Anlegen in einem Hafen, also gegen sieben Uhr beginnt und abends schon mal bis 22 Uhr gehen kann. Es kommt mir oft gar nicht wie Arbeit vor,« schwärmt sie. Und sie liebt die Herausforderungen. So hatte das Containerschiff, auf dem der Nachschub an Lebensmitteln und Verbrauchsgütern geladen war, Verspätung und die Waren konnten nicht an Bord gebracht werden. Am nächsten planmäßigen Anlegehafen gab es aber keine Möglichkeit, die Container auf das Schiff zu laden, also musste umgeroutet werden und anstelle von Samana wurde in der Dominikanischen Republik Santo Domingo angefahren. Das bedeutete, dass die Tourmanagerin innerhalb von zwei Tagen ein komplett neues Ausflugsprogramm für die Gäste ausarbeiten und vor Ort organisieren musste. »Aber das macht die Arbeit gerade so interessant und abwechslungsreich. Und mit einem guten Team schafft man das auch« ist sie zuversichtlich.

Sie schwärmt nicht nur von ihrem Traumjob, sondern auch von den vielen schönen Städten und Routen, die sie bereisen durfte. Beispielsweise von der wunderschönen Altstadt in Tallin, von der Skyline der Megametropole Dubai und davon, dass jetzt mit Kolumbien und Costa Rica ein Traum in Erfüllung gegangen sei. Und sie hat natürlich auch noch weiße Flecken auf ihrer Landkarte: Südafrika wäre noch eine Traumroute.

Ihr Heimaturlaub? »Wir wohnen am Stadtrand und ich spaziere gerne auf die Burg in Miltenberg, mit Blick auf die Stadt. Ich genieße es, dort zu sein und einfach nur herunter zu schauen, wie schön es auch bei uns ist,« gibt sie gerne zu. Und so lecker das Essen an Bord auch ist, »gutes Schwarzbrot fehlt mir sehr und das Essen von Mama und Oma. Am liebsten Spinat mit Kartoffeln und Eiern.«

BRIGITTE GEISELHART

