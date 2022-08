Miltenberg: Historisches Zunftschild erstrahlt im neuen Glanz

Kellerfund: Malermeister Gerald Betzwieser findet Ausleger, Kirchenmalermeister Christopher Betzwieser restauriert es und nun ziert es das Haus der Bäckerei Hench

Miltenberg 17.08.2022

Erstrahlt in neuem Glanz: das Zunftschild für die Bäckerei Hench. In unzähligen Stunden wurde es liebevoll restauriert.

Mit hohem Rechercheaufwand und liebevoller Aufarbeitung des Schildes hat Kirchenmalermeister Christopher Betzwieser aus Mönchberg dieses Zunftschild für die Bäckerei Hench in Miltenberg wieder hergestellt. Es hängt nun an der Ziegelgasse am Haus der Bäckerei und erstrahlt in neuem Glanz, samt dem Armausleger, an dem das Schild hängt.

Gerald Betzwieser hat das Schild dem Bäckermeister Thomas Hench übergeben. Dessen Vater Klaus Hench kümmerte sich aber darum, dass es restauriert wird. Daher beauftragte Klaus Hench Kirchenmalermeister Christopher Betzwieser, dieses Schild wieder herzustellen. Wie sich herausstellen sollte, war das gar nicht so einfach. »Auf dem Bild war keinerlei Farbe mehr zu sehen, das war einfach nur noch grau. Die erste Aufgabe war, zu schauen, die Malerei auf die Form des Blechschildes zu rekonstruieren, damit diese zur Epoche des 18. Jahrhundert passt«, so Betzwieser.

Zehn Bleistifte verschlissen

Dann habe er recherchiert, im Internet geschaut und in Büchern geblättert, was auf dem Schild draufgewesen sein könnte. Auch Klaus Hench hat einen großen Fundus an Büchern mit alten Fotos. Nach ersten Ergebnissen fertigte Betzwieser Skizzen an. Insgesamt vergingen 40 Stunden inklusive Verschleiß von zehn Bleistiften nur an Recherche und Skizzieren. Nach Besprechung mit Klaus Hench, der kleine Änderungswünsche hatte, hat Betzwieser zuerst das Blechschild gereinigt und mehrfach rostschutzgrundiert. Dann habe der Mönchberger eine Lochpause angefertigt und schließlich in stundenlanger Kleinarbeit die eine Seite, dann die andere Seite mit Leinölfarben bemalt.

Auch der Auslegearm, an dem das Schild befestigt ist, wurde aufgefrischt und mit Farbe und Blattgold nachgearbeitet. Seit einigen Wochen hängt das schöne neue Schild links am Haus der Bäckerei Hench, Ausrichtung Ziegelgasse.

Löwen, Brezel, Schwerter, Wappen

Aber was ist jetzt auf dem Schild zu sehen? Das Wappen zeigt zwei schreitende Löwen mit einer bekrönten Brezel und zwei gekreuzten Schwertern. Darunter das Wappen der Bäckerfamilie. Kaiser Karl der V. verlieh im Jahr 1529 den Wiener Bäckern für ihre Verdienste während der ersten Türkenbelagerung von Wien dieses Wappen. Als die Türken lange ergebnislos Wien belagerten, wollten Mineure nachts einen Stollen unter der Stadtmauer durchgraben. Die Bäcker, die stets in der Nacht arbeiteten, hörten die Klopfgeräusche und meldeten den Angriff. So konnte die Einnahme von Wien durch die Türken verhindert werden. Im Jahre 1690 gab Kaiser Leopold zum Dank und als Anerkennung für ihre Verdienste während der zweiten Türkenbelagerung den Bäckern die Erlaubnis, außer den Löwen auch Schwerter im Wappen verwenden zu dürfen.

Anja Keilbach