Miltenberg hat kein Geld aber scheinbar viel Zeit

Kommentar: Bloß nicht die Eltern fragen

Nehmen wir zu seinen Gunsten mal an, es war nicht blanker Zynismus, sondern nur ein misslungener Scherz von Hubertus Bundschuh. Die Eltern, so hatte der MWG-Stadtrat am Mittwoch in der Debatte um die Grundschule gesagt, brauche man nicht zu fragen. Weil: »Bis wir mit der Schule beginnen, haben die dort keine Kinder mehr.« Lustig? So richtig feixen wollte da auch von seinen Kollegen keiner.

Dabei ist alles noch viel schlimmer: In der Finanzplanung der Stadt ist erst ab 2026 Geld für Um- oder Neubau eingestellt. Und danach müssen aus finanziellen Gründen die Arbeiten über einen langen Zeitraum gestreckt werden. Mindestens sieben Jahre stehen im Raum, Ulrich Schmid (ÖDP) sprach sogar von »acht bis zehn Jahren«.

Rechnen wir mal: Alle jetzigen Schüler der maroden Grundschule sind bei Baubeginn nicht mehr dort und wenn - oder besser falls - die Stadt das Projekt je abschließen sollte, sind die heutigen Dritt- und Viertklässler in einem Alter, in dem sie selbst Kinder haben könnten. Das ist nicht lustig, sondern ein Trauerspiel.

Im April hat Bürgermeister Bernd Kahlert (CSU) völlig überraschend die Standortfrage neu aufgemacht, im kommenden April soll sie beantwortet werden. Ein Jahr vertrödelt bei einem Projekt, das seit bald 20 Jahren in allen Sonntagsreden der Miltenberger Stadtpolitiker als wichtig und dringlich beschworen wird. In seiner Weihnachtsansprache hat Kahlert dann noch aufgezählt, wofür in diesem Jahr Geld da war und ausgegeben wurde: Radweg, Löschwasserteich, Burgmauern, Straßenausbau.

Alles wichtiger als die Schule? Nun ja, wenn man es nicht für nötig hält, die Eltern zu fragen.

Georg Kümmel