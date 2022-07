Miltenberg durch Touri-Augen betrachtet

In vielen Geschäften der Miltenberger Hauptstraße gibt es Postkarten zu kaufen.

Kolumne

Vier Gruppen ziehen mit Baseball-Kappen und Sonnenhüten durch die Hauptstraße. Sie folgen einem Schild, das ihr Fremdenführer hochhält. Alle tragen rote Bändchen um den Hals. Vorm Gasthaus Riesen blockieren sie zwei deutschen Touristen, die mit dem Rad unterwegs sind, den Blick auf das beliebte Fotomotiv. Die Frau seufzt genervt, ich muss schmunzeln.

Ich frage mich: Wie wirkt die »Perle des Mains« auf Touristen, die aus Amerika, Neuseeland und Australien kommen? Sehen sie die vielen Leerstände? Die zugeklebten Schaufenster, die mich traurig stimmen? Bemerken sie, dass abgesehen von ihnen selbst wenig los ist? Ich komme mit einem Mann aus Seattle ins Gespräch. Er hält Miltenberg für eine »hübsche«, aber »ruhige Stadt«.

Collage "Made in Germany"

Ich versuche, die Hauptstraße durch seine Augen zu sehen. Da fallen mir Postkarten und Magnete auf, die es zu kaufen gibt. Darauf zu sehen: die »Highlights« Miltenbergs, also der Marktplatz und der Riese. Belächeln muss ich die Stände eines Spielwarengeschäfts. Eine 3D-Postkarte zeigt eine Collage »Made in Germany«: den Kölner Dom, einen Leuchtturm und - der ewige Klassiker - Schloss Neuschwanstein. Das gleiche Motiv dann noch mal groß auf einem Reiseführer »Deutschland - die schönsten Orte und Regionen«. Was da noch der Bezug zu Miltenberg sein soll, erschließt sich mir nicht.

Aber was sind eigentlich authentische Mitbringsel aus Miltenberg? Ich denke an meinen Urlaub in Südtirol. Da war ganz klar, was dort typisch war: Speck! Doch für Churfranken? In der Nähe des Marktplatzes wirbt ein Plakat für Marzipan aus dem Odenwald. Und ein Kaffeegeschäft preist auf Englisch »regionale Weine und Spirituosen« an. An einem Kleiderladen treffe ich auf einen Texaner, der auf seine Frau wartet. Die kaufe sich Kleider als Souvenir, auch weil sie nach sechs Wochen Reise gern mal was Neues hätte.

Whiskeysalami und Klosterbrot

Ich frage bei der Tourismusgesellschaft »Drei am Main« am Engelplatz nach. »Ganz unterschiedlich«, lautet die Antwort nach »dem einen« Souvenir. Und mit Verweis auf Miltenberger Pfeffer, Whiskeysalami und Klosterbrot heißt es: »Wir sind einfach Genussregion.« Viel Auswahl also, aber nicht mit dem Südtiroler Speck vergleichbar.

Als ich zum Auto laufe, fällt mir ein Plakat ins Auge. »Impfen rettet Leben«, steht darauf, sogar auf Englisch. Ob das die Touristen an diesem unbeschwerten Sommertag bemerken, an dem Corona meilenweit weg scheint? Ich bezweifle es.

Julie Hofmann