Miltenbecher gegen das Wegwerfen

Erfolgsprojekt: Mehrweg schont die Ressourcen

Miltenberg 23.11.2021

Der Miltenbecher: Ein Erfolgsmodell zur Abfallreduzierung. Foto: Landratsamt

Am 26. September 2017 wurde der Miltenbecher in einer Feierstunde offiziell eingeführt, erinnert das Landratsamt.

Recyclebar und robust

Der Miltenbecher besteht aus lebensmittelechtem und geschmacksneutralem Polypropylen und ist zu 100 Prozent recycelbar. Er hat eine lange Lebensdauer, da er bis zu 1000 Spülgänge in der Maschine aushält. Für einen Euro Pfand bekommt man einen Mehrweg-Mitnahmebecher, den man bei den teilnehmenden Bäckereien, Cafés, Tankstellen und anderen Einrichtungen wieder abgeben oder neu befüllen lassen kann.

Ziel des Projekts ist es, Abfall erst gar nicht entstehen zu lassen und die Coffee-To-Go-Einwegbecher zu verdrängen. Ein sehr ambitioniertes Ziel, wenn man bedenkt, dass jede Stunde in Deutschland 320.000 Einwegbecher weggeworfen werden.

Bisher 15.000 Exemplare

Insgesamt wurden bisher rund 15.000 Miltenbecher auf die Reise geschickt. Der aufgedruckte QR-Code führt zur Homepage https://www.miltenbecher.de, auf der alle Informationen zum Projekt sowie zu den Teilnehmern und Partnern aufgeführt sind.

Die Schülergruppe mit ihrem Lehrer Jörg Giegerich arbeitet ausschließlich in der Freizeit an der Vermarktung des Miltenbechers. Sie schreiben Songs und drehen Videos, die auf der Homepage eingestellt sind. Seit Einführung des Miltenbechers kamen auch schon einige Sondereditionen in Umlauf.

Werbeaktion »Big Pictures«

Bei der Werbeaktion »Miltenbecher Big Pictures« stellten die Schüler Urlaubsbilder aus aller Welt in Instagram und Facebook, um deutlich zu machen, dass der »Becher auf Reisen« geht. Das Projekt-Team »Miltenbecher goes digital« hat den Prototypen eines Miltenbecher-Ausgabeautomaten gebaut, der in der Mensa des JEG ausgestellt ist. Er soll verbessert werden, damit er für den Dauerbetrieb eingesetzt werden kann.

Die kommunale Abfallwirtschaft im Kreis Miltenberg wünscht laut Mitteilung dem ganzen Team mit ihrem engagierten Lehrer Jörg Giegerich noch viele tolle Ideen und hofft auf viele weitere Partner, die den Miltenbecher einführen werden.

bam