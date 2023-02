Mildes Wetter führte zu Igel-Chaos rund um Silvester

Eisenbacher Igel-Päpplerin erklärt

Miltenberg 16.02.2023 - 10:19 Uhr 4 Min.

Ein Igel hat sich zum Schutz eingeigelt. Die Stachelritter halten normalerweise bis April oder Mai Winterschlaf. Mildes Wetter führte im Kreis Miltenberg aber dazu, dass viele Tiere um Silvester herum aufwachten. Foto: Karl-Josef Hildenbrand (dpa)

Für Sandrina Pfaff, die im Obernburger Stadtteil Eisenbach Igel aufpäppelt, verursachten die milden Temperaturen um Weihnachten und Silvester herum große Probleme. Denn viele Igel seien in der zweiten Dezemberwoche, in der es richtig kalt war, in den Winterschlaf gegangen. Kurze Zeit später wurden sie aber wieder wach. »Dann fing das Chaos an«, berichtet Pfaff. Sie betreut diverse Winterquartiere mit, die Menschen aus der Region für die Stachelritter angelegt haben. »Da waren 80 Prozent wach.« Die Tiere hätten wieder angefangen zu fressen, zwei seien sogar abgehauen.

Sandrina Pfaff mit einem Igel, um den sie sich kümmert. Archivfoto: Miriam Schnurr

Viel tun konnte die Igel-Expertin, deren Facebook-Seite »Stachelnasen Obernburg« über 1000 Follower hat, in dieser Situation nicht. »Man muss der Dinge harren und warten, was passiert.« Wenn es nicht geregnet hätte, hätte sie die Tiere auch wieder in die Freiheit entlassen. »Denn nach Gesetz darf man kein Wildtier in Gefangenschaft halten, das nicht hilfsbedürftig ist.« Letztlich schliefen die Igel dann jedoch wieder ein.

Futterstellen eingerichtet

Derzeit hat Pfaff nur einen einzigen Igel, den sie im Keller ihres Hauses betreut. Sie vermutet, das liegt daran, dass viele Kreisbewohner Futterstellen für die gestachelten Tiere eingerichtet haben. Mittlerweile gehe es auch in Richtung warmes Wetter. »Ich bin sehr gespannt. Es kann sein, dass da einige wach werden«, sagt die Eisenbacherin. Normalerweise schlafen ihre Schützlinge von November bis April oder Mai.

Aus Pfaffs Sicht wäre es in einem idealen Winter zwei oder drei Monate lang so kalt, wie es in der zweiten Dezemberwoche vergangenen Jahres war. Das sei wichtig, damit die Tiere richtig herunterfahren können. »Sie brauchen das für ihren Stoffwechsel und ihr Immunsystem.« Je milder der Winter, desto mehr seien die Igel im Dämmerschlaf. Dabei verbrauchten sie unheimlich viele Kalorien und kämen dann schlechter aus ihrer Winterruhe.

Verbrauch von Fettreserven

Biologe Steffen Scharrer, der Vorsitzender der BUND Naturschutz-Kreisgruppe Miltenberg ist, schildert Ähnliches über die Haselmaus und den Siebenschläfer. Sie halten ebenfalls Winterschlaf. Ein häufiger Temperaturwechsel wäre für sie schlecht, weil sie dann aufwachen und wieder einschlafen. Das verbrauche viele Fettreserven. Wenn es allzu wechselhaft ist, fehle ihnen die Energie später im Jahr. Fledermäuse, die auch im Winter schlafen, seien nicht ganz so schnell davon betroffen, da sie sich meist Quartiere suchten, die sich nicht so leicht erwärmen, zum Beispiel alte Stollen oder Gewölbekeller. Keine Auswirkungen hat mildes Wetter auf Krötenwanderungen. Für die spielen andere Faktoren eine Rolle, wie etwa die Tageslänge und die Luftfeuchtigkeit.

Ein Feuersalamander krabbelt durch nasses Laub. Ist das Wetter im Winter sehr mild, laichen die Tiere früher ab als gewöhnlich. Foto: Matthias Bein (dpa)

Scharrer war selbst schon unterwegs in der Klingenberger Seltenbachschlucht. In den Quellbächen dort hat er bereits Larven von Feuersalamandern entdeckt. Dies sei sehr früh für die Tiere, die normalerweise Mitte oder Ende Februar ablaichen. Scharrer führt das darauf zurück, dass es um Silvester herum sehr milde Temperaturen gab. »Feuersalamander können auch im Winter aktiv werden, wenn die Witterungsbedingungen gut sind.«

Das sei dann kein Problem, wenn es später keinen richtig festen Frost mehr gebe, bei dem die Quellbäche durchfrieren. Zwei Tage bei minus zehn Grad wären beispielsweise gefährlich für die Larven. Wenn es wärmer bleibt, entwickelten sich die Larven zwar langsamer. Das sei aber nicht problematisch - es könne sich sogar positiv auswirken. Denn die Tiere verlassen dann relativ früh das Wasser, was gut sei, wenn ein trockener Sommer drohe. »Insofern kann es auch ein Vorteil sein, wenn die Tierwelt früh zugange ist«, so Scharrer.

Insekt nach draußen bringen

Wer allerdings jetzt schon einen Schmetterling in seiner Wohnung herumflattern sieht, den bittet Scharrer, das Insekt nach draußen zu bringen. Am besten an einen nicht zu kalten Ort, an dem es wieder in die Winterstarre fallen kann. Es könne nämlich sein, dass die Tiere in Rollladenkästen überwintert haben und schon jetzt aktiv werden. »In der Wohnung werden sie die ganzen Energiereserven los«, warnt der BUND-Vorsitzende. »Wenn dann die Zeit wäre, sich zu verpaaren, sind sie unter Umständen schon gestorben.«

Steffen Scharrer ist der Vorsitzende der Kreisgruppe Miltenberg des Bund Naturschutz. Archivfoto: Anna Hornstein

Generell gebe es viele Vögel, die eigentlich im Winter in den Süden ziehen, die aber mittlerweile auch im Winter in Deutschland bleiben. Ein Beispiel: die Mönchsgrasmücke. Das habe eigentlich keine negativen Auswirkungen auf die Vögel selbst. Aber etwa der Kuckuck könne dadurch ein Problem bekommen. Denn er legt seine Eier in die Nester anderer Vögel. Wenn die früher brüten, komme er in Bedrängnis. »Die Synchronität geht verloren«, sagt Scharrer.

Wichtig fürs Grundwasser

Auch er würde sich wünschen, dass wir jährlich einen richtigen Winter mit kalten Temperaturen haben. Eine Schneedecke sei gut für Tiere, die im Boden überwintern, denn der Schnee isoliere. Der Biologe fände es zudem gut, wenn im Winterhalbjahr ab Oktober ausreichend Niederschlag fällt. Das sei wichtig für den Grundwasserspeicher. Leider seien die vergangenen Winterhalbjahre immer zu trocken gewesen. Dies kann dazu führen, dass Quellen schon im Juni versiegen - ein Problem zum Beispiel für Feuersalamander. »Man bräuchte mehrere Tage lang einen Landregen«, betont der Biologe. Über das Wetter im Allgemeinen weiß er aber auch zu sagen: »Es ist kein Wunschkonzert.«

JULIE HOFMANN

Hintergrund: Igeln helfen Was soll man tun, wenn man einen kranken oder verletzten Igel findet? »Erst mal sichern, am besten mit Handschuhen oder einem anderen Kleidungsstück«, sagt Sandrina Pfaff aus Obernburg-Eisenbach. Nie mit bloßen Händen anfassen, denn der Igel könnte Pilze haben, die auch für den Menschen schädlich sein könnten. Dann in eine mit Zeitungspapier ausgelegte Kiste setzen. Auch kann man Wasser anbieten. »Ganz wichtig: Nicht einflößen, sonst könnte etwas in die Lunge kommen«, erklärt Pfaff. Zum Essen kann der Igel Katzenfutter ohne Gelee und Soße oder auch ungewürztes Rührei und gebratenes Rinderhack bekommen, niemals jedoch Milch. »Sie sind, wie Katzen übrigens auch, laktose-intolerant.« Wenn der Igel einen kalten Bauch hat, darf er nichts essen. Sonst kann der Kreislauf zusammenbrechen. Dann muss das Tier zunächst aufgewärmt werden. Hilfe findet man zum Beispiel über das Igel-Notnetz: Tel. 0800 7235750; https://www.igel-notnetz.net/. Auch Igel-Päpplerin Sandrina Pfaff ist erreichbar: Tel. 015737566053 (Whatsapp); www.facebook.com/stachelnasenobernburg. (mir/juh)