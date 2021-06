Mikroabenteuer: Auf ins ewige Eis oder sogar bis Sulzbach

Randnotizen

Australische Expeditionsteilnehmer auf der Mawson-Station.

Weltgeschichte wird nicht alle Tage geschrieben und schon gar nicht von Menschen, die jeden Abend vor dem Fernseher sitzen. Hätte Robert Falcon Scott nie das Sofa verlassen, hätte er nicht als einer der ersten Menschen den Südpol erreichen können. So etwas erlebt man nur, wenn man die Komfortzone verlässt, wenn man wie Scott auch mal unvorbereitet auf Expedition geht. Nicht lange die Ausrüstung testen. Einfach mal zur Antarktis aufbrechen. Ab ins ewige Eis für ein paar Wochen.

Nur für Adrenalinjunkies

Scott ist der Urvater einer Disziplin, die jetzt im Kreis Miltenberg ankommt: dem Mikroabenteuer. »Mikro« klingt nach Verniedlichung. Das Gegenteil ist der Fall. Das Mikroabenteuer läuft ab wie die Antarktis-Expedition von Scott. Nur mit härteren Regeln. Da kommen selbst tollkühne Adrenalinjunkies an ihre Grenzen.

Schon die erste Regel löst Entsetzen aus: »Nur öffentliche Verkehrsmittel nutzen.« Jeder Pendler weiß, dass es in Zügen nur zwei Temperaturen gibt: Sahara-heiß und Antarktis-kalt. Kein Wetterextrem ist so unberechenbar wie der ICE.

Gut, wer da ein Fahrrad besitzt. Eine Niedernberger Familie erzählte unserem Medienhaus, dass sie Mikroabenteuer mit dem Rad erlebt. Dabei ist es reiner Zufall, dass sie das noch nicht an den Südpol verschlagen hat. Denn die Route gibt der sechsjährige Sohn vor. Er darf an jeder Kreuzung entscheiden, wo es lang geht. Im Zweifelsfall könnte die Familie in Sulzbach oder Großwallstadt landen. Da wünscht sich manch ein Niedernberger lieber ins ewige Eis.

Den Nervenkitzel steigern

Auch die zweite Regel erduldet die Familie ohne Klagen: »Draußen übernachten ohne Zelt.« Sie schläft auf dem Balkon. Um den Nervenkitzel noch weiter zu steigern, könnten Mikroabenteurer sogar nur noch Wasser aus natürlichen Quellen wie dem Wasserhahn trinken. Oder das Abendessen selbst erbeuten, indem sie zum Beispiel Pizza bestellen. Wer weiß schon, ob die kommt, bevor sich die Mikroabenteurer gegenseitig gefressen haben?

Die größte Herausforderung ist die letzte Regel: »Alles so verlassen, wie man es vorgefunden hat.« Daran scheitern die meisten. Und das schon daheim auf dem Sofa. Oder wo liegt nochmal die Fernbedienung für den Fernseher?

Kevin Zahn