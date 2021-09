Michelstädter Gymnasium hat neuen Schulleiter

Ein Schultüte für den neuen Rektor: Richard Knapp ist neuer Schulleiter des Michelstädter Gymnasiums.

Einführung: Mit dem 61 Jahre alten Richard Knapp hat das Michelstädter Gymnasium ein neues Gesicht an der Spitze des Leitungsteams erhalten. In der Amtseinführung zum Schulleiter bescheinigte die Leiterin des Staatlichen Schulamts für die Landkreise Bergstraße und Odenwald, Susann Hertz, der neuen Führungskraft, »ein talentierter Kopf mit großem pädagogischem Geschick« zu sein. Die Wahl habe auch »dem Wunsch der Schulgemeinde« entsprochen, um »Ruhe in die eigenen Reihen« zu bringen. Der gebürtige Odenwälder unterrichtet am Gymnasium seit 1987; die Verbeamtung auf Lebenszeit erfolgte im März 1992. Dem Schulleitungsteam gehört Knapp seit 2003 an. Mit ihm machte die Schule sich auf den Weg zur MINT-Excellence-Center-Schule (MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik). Die Zertifizierung erfolgte 2007.

Knapp hat 1979 am Michelstädter Gymnasium sein Abitur mit der Bestnote abgelegt und sich darauf für ein Studium für das höhere Lehramt in den Fächern Biologie und Chemie an der Technischen Universität Darmstadt entschieden. Das zweite Staatsexamen schloss er 1988 ab. In seiner Antrittsrede verglich er seine Schule mit »einem verdammt großen Kahn«, der - allen Erwartungen zum Trotz - auch unter seiner Führung auf stürmischer See unterwegs bleiben werde. »Als Crew des Schiffes haben wir nur sehr bedingt Einfluss auf das Fahrwasser. Die Wellenschläge kommen zu einem großen Teil von außen«, so Knapp. Als besondere Herausforderung bezeichnete er die Antwort der Schulen auf die Corona-Pandemie und die fortschreitende Digitalisierung. Knapp ist verheiratet, wohnt in Erbach und hat drei erwachsene Kinder.

Würdigung: Der 2018 in Fränkisch-Crumbach verstorbene Professor Friedrich Eckstein galt als vielseitiger Kenner und Gestalter, der mit seinem Wissen und seinen Ideen auf die Entwicklungen des Odenwalds Einflussgenommen hat. In seiner vorliegenden biografischen und bibliografischen Würdigung stellt ein langjähriger Weggefährte Ecksteins, Peter W. Sattler (Mossautal), den Menschen und seine beruflichen Stationen vor. Herausgeber der Broschüre ist der frühere Odenwälder Landrat Horst Schnur (Oberzent). Der 1933 in Darmstadt geborene Eckstein war von 1987 bis 1988 Dekan und von 1994 bis 1996 Vizepräsident an der Technischen Universität in Darmstadt. Eckstein engagierte sich in mehr als einem Dutzend verschiedener regionaler und überregionaler Organisationen, Institutionen, Verbände und Vereine. Aus seiner Feder stammen sowohl berufsbezogene Fachliteratur als auch populärwissenschaftliche heimatkundliche Beiträge. Ein Schwerpunkt lag auf der Geschichte der Odenwaldbahn. Eine der über 40 Veröffentlichungen beschäftigte sich mit dem denkmalgeschützten Ensemble des Erbacher Bahnhofgeländes mit Güterhalle, Wasserhaus, Füllkran und Rangierlokomotive. Die Broschüre ist im A5-Format erschienen und umfasst 56 Seiten (12 Farbfotos, zwei Grafiken). Interessierte wenden sich per Email an den Herausgeber Horst Schnur(horstschnur@gmx.de).

Aufruf: Der Odenwaldkreis sucht Mitstreiter aus der außerschulischen und schulischen kulturellen Bildung, um sein Leitbild über die kulturelle Vielfalt der Region zu vervollständigen. Dieses soll nach Fertigstellung als »Kulturmarke Odenwald« nach außen hin kommuniziert werden, teilt die Pressestelle im Landratsamt mit. Kulturmanagerin Ute Naas ruft Schulen und Kindergärten, aber auch Musik- und Tanzschulen, Jugendvereine oder Jugendpflegen dazu auf, sich an der Planung zu beteiligen. Hierzu sind zwei Online-Treffen zu den Themen außerschulische kulturelle Bildung (Dienstag, 7. September, 18 Uhr) und kulturelle Bildung an Schulen und Kindergärten (Dienstag, 14. September, 15.30 Uhr). Anmeldungen werden unter 06062 70-21 und per Email an u.naas@odenwaldkreis.de entgegengenommen.

Stagnation: Im Odenwaldkreis wurden zuletzt wieder weniger Neuinfektionen mit dem Covid-19-Erreger festgestellt. Die Sieben-Tage-Inzidenz hat sich binnen einer Woche nur gering verändert; von 48,6 auf 46,5 (Stand Dienstag). In den vergangenen sieben Tagen gab es im Odenwaldkreis 45 neue Corona-Infektionen. Mit 22 von insgesamt 45 Fällen sind die meisten im Raum Erbach/Michelstadt hinzugekommen. In Höchst und Lützelbach waren es je fünf, in Breuberg acht. Im Gesundheitszentrum in Erbach wird aktuell ein Patient auf der Corona-Station behandelt. In Kliniken außerhalb des Kreises befinden sich drei weitere Personen. Es gilt weiterhin, dass der Einlass in geschlossene Räume (auch bei privaten Feiern in öffentlichen oder angemieteten Räumlichkeiten) nur für Geimpfte, Genesene oder negativ auf das Virus Getestete möglich ist. Das gilt auch für die Innengastronomie sowie die Innenräume von Freizeiteinrichtungen und Sportstätten. Kinder unter sechs Jahren sind davon ausgenommen.

Bis Ende August wurden im Erbacher Impfzentrum über 72000 Impfungen vorgenommen. Zahlen aus den Arztpraxen und von Betriebsärzten sind aktuell nicht vorhanden. Im Impfzentrum gibt es bis Sonntag, 19. September, jeden Tag von 10 bis 18 Uhr ein offenes Impf-Angebot. Danach werden die Öffnungszeiten der Nachfrage angepasst, heißt es in einer Meldung aus dem Landratsamt.

