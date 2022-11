Michelstadt in alten Zeiten

Kita Rodensteiner Breuberg erst Sommer 2023 bezugsfertig

Odenwaldkreis 24.11.2022 - 13:21 Uhr 2 Min.

Susan Breitenbach vom Stadtarchiv hat die über 100 Jahre alten Aufnahmen von Michelstadt zusammengestellt. Foto: Kulturamt Michelstadt

Rückschau: Einen Jahresüberblick mit historischen Aufnahmen, die bis zu 100 Jahre alt sind, bietet der Wandkalender »Michelstadt in alten Zeiten«. Auch die Ausgabe für das Jahr 2023 ist das Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen Stadtarchiv und Kulturamt. In zwei Formaten werden 13 unterschiedliche historische Motive aus dem gesamten Stadtgebiet der Stadt Michelstadt vorgestellt und kommentiert. Zum Januarblatt: Wo sich heute ein Bekleidungsgeschäft befindet, befand sich über 100 Jahre das Traditionsgasthaus »Drei Hasen«, bevor es in die Braunstraße umgezogen ist. In der Kellereibergstraße befand sich eine Molkerei und Käserei und nicht weit davon fällt heute noch das villenartige Gebäude mit seinem imposanten Türmchen auf, das als Pfarramt diente.

Von einer Darstellung verschiedener Häuser in der Waldstraße und Braunstraße bis zur Erbacher Straße gibt es jeden Monat Neues zu entdecken. Auf dem Umschlagbild ist ein einstöckiges Wohnhaus aus dem Jahr 1808 zu sehen, das im Dezember 2018 einem Raub zum Opfer gefallen war; die Sanierungsarbeiten inzwischen aber abgeschlossen sind. Der Kalender ist in einer limitierten Auflage von 250 Stück erschienen und in den Größen A5 für 15 Euro und A4 für zehn Euro in der Gästeinformation am Marktplatz und in der Buchhandlung Schindelhauer erhältlich.

Ausblick:Wegen fehlerhaft in Umlauf geratene Informationen hat die Bürgermeisterin von Breuberg, Deirdre Heckler, zum Sachstand des Neubaus der Kindertagesstätte im Stadtteil Neustadt berichtet. Dieser Meldung nach ist der Neubau der Kita Rodensteiner ausschließlich für die Betreuung der Krippenkinder im Alter von einem bis drei Jahren vorgesehen. Für die Krippenkinder werden durch den Neubau genügend Plätze geschaffen, so dass eine Aufstockung nicht nötig sei. Baulich möglich sei dies ferner für den Fall, dass es zu einem späteren Zeitpunkt zu einem höheren Platzbedarf in dieser Altersklasse käme. Bestätigt hat die Bürgermeisterin, dass sich aufgrund von Lieferschwierigkeiten und mangelnder Materialverfügbarkeit die Baumaßnahmen verzögern. Mit einer Inbetriebnahme sei nicht vor September 2023 zu rechnen.

Platzmangel dagegen bestehe derzeit im Bereich der Betreuung der Kinder zwischen drei und sechs Jahren. Dazu Heckler: »Hier sind wir bereits seit einiger Zeit auf der Suche nach Möglichkeiten und Alternativen, um allen Breuberger Kindern einen Platz bieten zu können. Aufgrund von einem unvorhersehbaren Bedarf an Integrationsplätzen herrscht momentan dieses Defizit an Plätzen in den städtischen Kindertageseinrichtungen.« Für Kinder mit einem besonderen pädagogischen Förderbedarf gilt nach gesetzlichen Vorgaben ein erhöhter Betreuungsschlüssel, was zur Reduzierung der Aufnahmekapazitäten in den entsprechenden Gruppen führt. Auch der Umbau des ehemaligen Hotels in direkter Nachbarschaft zur Kita in ein Begegnungszentrum verzögert sich. Hier wird mit einem Baubeginn Mitte 2023 gerechnet.

Nachhaltig: In einer ehemaligen Eisengießerei am Michelstädter Industriestandort Hüttenwerk entsteht eine Anlage zur Phosphorrückgewinnung. Wie die Michelstädter Landtagsabgeordnete Sandra Funken (CDU) mitgeteilt hat, wird das Vorhaben vom Land Hessen mit vier Millionen Euro gefördert. Die Aufstockung von den vorgesehenen 2,7 auf vier Millionen sei erfolgt, um Preissteigerungen am Stahlmarkt abzufangen und die beteiligten Kommunen bei der Umsetzung des Projektes zu entlasten, heißt es in der Meldung. Bis zu 15.000 Tonnen Klärschlamm können an dem Standort künftig pro Jahr verwertet und umweltfreundlich in wertvollen Phosphor umgewandelt werden. Zu diesem Zweck haben sich die Stadt Heppenheim (Landkreis Bergstraße) und die vier Odenwälder Abwasserverbände Mittlere Mümling, Obere Gersprenz, Bad König und Unterzent zusammengetan und das Unternehmen für Phosphatrecycling im Odenwald (UPhO) GmbH gegründet.

»Entwässerter Klärschlamm wurde traditionell in Deutschland als Dünger in der Landwirtschaft verwendet. Zukünftig wird in Michelstadt in einem Zwischenschritt aus dem Schlamm der lebenswichtige Rohstoff Phosphor gewonnen. Phosphor trägt zum Pflanzenwachstum bei und unterstützt den Energiestoffwechsel im menschlichen Körper. Er ist unverzichtbar für die Herstellung von Düngern oder Arzneimitteln«, wird Funken zitiert. Die neue Anlage trage auch dazu bei, Deutschland aus der Abhängigkeit von Phosphor-Importen zu befreien. Nach Angaben von Geschäftsführer Gunnar Krannich vom federführenden Abwasserverband Mittlere Mümling werden die Vorgaben des Immissionsschutzes eingehalten beziehungsweise in einem niedrigschwelligen Bereich liegen.

Manfred Giebenhain