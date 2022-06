Michelstadt im Bienenfieber: Volksfest bis 12. Juni

Fahrgeschäfte, Händlerstände, Stadtlauf

Michelstadt 06.06.2022 - 14:10 Uhr < 1 Min.

Bereits am Eröffnungsabend strömten zahlreiche Besucher über das Festgelände des Michelstädter Bienenmarktes. Bis zum 12. Juni lockt das Frühlingsfest mit einem abwechslungsreichen Programm für Jung und Alt. Bereits am Eröffnungsabend strömten zahlreiche Besucher über das Festgelände des Michelstädter Bienenmarktes. Bis zum 12. Juni lockt das Frühlingsfest mit einem abwechslungsreichen Programm für Jung und Alt.

Bis zu den späteren Abendstunden hielt das Wetter, abgesehen von ein paar Regentropfen. Mit fortschreitender Uhrzeit füllte sich das Festgelände stetig. Muntere Gespräche, fröhliches Lachen und jede Menge gute Laune waberten über den farbenfrohen Rummel hinweg.

Nun heißt es wieder zehn Tage Erlebnisspaß beim größten Odenwälder Frühlingsfest. Bis einschließlich Sonntag, den 12 Juni, versprechen die verschiedenen Fahrgeschäfte, mannigfaltigen Händlerstände und das abwechslungsreiche Potpourri an musikalischer Unterhaltung an gleich drei Standorten einen kurzweiligen Ausflug ins bunte Markttreiben.

Der Startschuss fiel am Freitag, um 18 Uhr mit der Eröffnung des Bienenmarktes auf dem historischen Marktplatz. Danach machte sich der Festzug auf zum Festgelände mit anschließendem Bieranstich in der Erwin-Hasenzahl-Halle. Am Mittwoch, den 8. Juni, kommen die Kleinen auf ihre Kosten beim Kinderfest der Grundschulen, der Theodor-Litt Schule und der Kindergärten mit einer Bienenmakt-Rallye. Ermäßigte Fahrpreise am Donnerstag, den 9. Juni, versprechen einen schönen Familientag.

Am letzten Marktfreitag dürfen zunächst die Füße beim 37. Michelstädter Bienenmarkt-Stadtlauf des LC Michelstadt glühen, bevor am Abend um 22.30 Uhr das Feuerwerk die Augen zum Strahlen bringt. Und was wäre der Bienenmarkt ohne Bienen? So findet am letzten Markttag ab 9 Uhr die Imkermesse und die 45. Bienenköniginnenversteigerung des Odenwälder Imkervereins in der Erwin-Hasenzahl-Halle statt. Den krönenden Abschluss findet das Fest um 13.30 Uhr im feierlichen Blumenkorso durch die Stadt. Prächtige Motivwagen und Fußgruppen der Michelstädter Vereine, Geschäftsleute und Musikgruppen verabschieden sich gemeinsam mit den Besuchern vom diesjährigen Bienenmarkt. Jennifer Lässig

