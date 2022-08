Michéle Tobias lebt seit zwei Jahren in ihrem Tiny House in Niedernberg und ist rundum zufrieden

Stichwort: Tiny House

Der Wunsch nach den eigenen vier Wänden in minimalistischem Stil nimmt immer weiter zu. Nicht nur wegen hoher Mieten oder zu großer Wohnhäuser, deren Pflege viel Zeit und Geld in Anspruch nehmen. Tiny Houses, in den USA als Hype in der Immobilien-Krise für fehlenden Wohnraum entstanden, stoßen mittlerweile auch in der Bundesrepublik auf großes Interesse. Nicht alle, die sich ein solches Haus wünschen, bekommen auch ein geeignetes Grundstück. Fläche ist rar, denn in der Regel werden die Grundstücke auf maximal zehn Jahre gepachtet. Der Pachtvertrag kann dann nochmals auf fünf Jahre verlängert werden. Der Errichtung vorausgehen muss ein Bauantrag bei der jeweiligen Stadt oder Gemeinde. Das Grundstück muss erschlossen sein oder eigens erschlossen werden. Das Abstellen auf öffentlichen Flächen ist nur kurzfristig und unter besonderen Auflagen gestattet. Die gängige Grundfläche beträgt maximal 50 Quadratmeter. In der Maintalgemeinde Niedernberg ist ein regelrechter Boom entstanden. Mittlerweile gibt es schon fünf Tiny Houses, darunter ein Modul-Haus. Zwei weitere Projekte sind in Planung. Hier hat die Niedernberger Tiny-House-Besitzerin Michéle Tobias wertvolle Tipps geben können.