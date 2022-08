Michaelismesse 2022: Altes und Neues auf der Feiermeile

Wer kommt, wer bleibt und wer geht

Besucherstrom vor drei Jahren auf der Hauptachse der Mess': Wenn der große Rummel am Miltenberger Mainufer in gut drei Wochen startet, ist (fast) alles wieder beim Alten. Der Aufbau des spektakulären Holzzelts für Michaelismesse in Miltenberg hat begonnen. Foto: Bernd Ullrich

Die gute Nachricht für Michaelismessengänger, die ihre alte Mess' kennen und lieben: Bis auf den Platztausch des neuen Festzeltes und der Ausstellungshalle gibt es an sich nur wenig Veränderungen. Die Highlights an Fahrgeschäften, die Stammkaufleute und Aussteller aus den vergangenen Jahren sind zu mindestens 80 Prozent wieder auf dem Messegelände vertreten.

Platztausch

Dass es heuer zum ersten Mal das neue große Holzfestzelt vom neuen Festwirt Mathias Hofmann alias Lechner-Wirt geben wird, hat sich inzwischen herumgesprochen. Die Holzatmosphärenluft konnten viele im vergangenen Jahr beim Lechner-Wirt Biergarten erstmals schnuppern. Das Festzelt ist noch ein paar Nummern größer, wie man am derzeitigen Aufbau erkennen kann. Auch bekannt ist mittlerweile, dass das Festzelt und die Ausstellungshalle ihren Platz getauscht haben. Dort, wo vorher das alte Festzelt von Papert stand, wird jetzt die Ausstellungshalle stehen.

Um diese Neuerungen herum haben Jonas Kern und Stefanie Grasmann ihren Plan mit den Kaufleuten, Händlern, Fahrgeschäften und Ausstellern gestrickt. »Es gibt ein paar wenige Veränderungen, einige haben die Pandemie nicht überlebt oder sie machen mittlerweile etwas anderes oder können ihren Stand mit dem aktuellen Personalmangel nicht stemmen. Hinzu kommen immer noch Corona-Infektionen, die viele aus der Bahn werfen«, so Jonas Kern. Daher könne es auch sein, dass die Organisatoren kurzfristig mit Absagen rechnen müssen. Dennoch - zu ungefähr 80 Prozent würden das Ausstellungsgelände und die Ausstellungshalle so bestückt, wie es die Besucher kennen, also mit »alten Bekannten«. »Es sind auch noch Lücken zu füllen, aber derzeit ändert sich eigentlich täglich etwas. Aussteller vom Wiesenmarkt zum Beispiel möchten auch auf die Michaelismesse kommen und wenn Platz für sie ist, nehmen wir sie natürlich auch auf«, so Kern.

Wackelige Zusagen

Die Bewerbungsfrist für die Beschicker sei auch während der Pandemie ordnungsgemäß eingehalten worden. Bei dem einen oder anderen dauerte die Zusage aber länger. In diesem Jahr sei die Planung eben nicht so einfach gewesen. Nicht nur, dass die Zusagen einiger Schausteller wackelig waren - auch die Anordnung des Messegeländes war für die Organisatoren erst mal ein Knackpunkt, da wegen des neuen Zeltes, dem neuen Standort des Weindorfes und Ausstellungshalle die Flucht- und Rettungswege neu auszurichten waren.

Kern und Grasmann waren intensiver als die vergangenen Jahre im regelmäßigen Austausch mit dem Festwirt, der EMB, dem Landratsamt, der Polizei, Feuerwehr, dem BRK und vielen anderen. Im Prinzip sei die Messe trotz der gewohnten Händler, Aussteller und Fahrgeschäfte doch komplett neu zu werten. »Es wird auch sicher hie und da ein paar Startschwierigkeiten geben, aber das ist auch völlig normal bei dieser Neuordnung eines großen Volksfestes«, so Kern.

Die meisten, die die Messe besuchen, kommen gezielt auf das Gelände, um bestimmte Stände anzusteuern. Wie zum Beispiel den Bonbon-Franz, die Gundelpfannen-Gerti oder den Perlglanz-Frank. Das sind nur drei von vielen Marktkaufleuten, die schon seit Jahrzehnten auf die Messe kommen und ihre Stammkundschaft haben. Zwei der oben Aufgezählten kommen auch dieses Jahr, aber der Platz des Bonbon-Franz bleibt leer. Franz und seine süße, ewig lange Bonbonglas-Reihe kommen dieses Jahr nicht. Er konnte leider nicht, was er dem Vernehmen nach sehr bedauert. Bei den Fahrgeschäften sind die wichtigsten vor Ort: Der Kettenflieger, der an gewohnter Stelle, kurz nach dem Zwillingsbogeneingang steht, ist da, ebenso auch ein Riesenrad und die Eurorutsche. Die Kulisse, wie man sie kennt, bleibt also weitgehend unverändert. Die regionalen Firmen, Handwerker und Einzelhändler aus der Vergangenheit sind größtenteils auch wieder in der Ausstellungshalle zu finden, ebenso wie die Beschicker auf dem Freigelände.

Aus Roies wird Maiers Weindorf

Bereits im dritten Jahr betreibt Würst'l Maier das Mainpier an der Uferpromenade. Sie haben seit vielen Jahren den Biergarten beim Aschaffenburger Volksfest und führen einen Imbissbetrieb in der City Galerie. Geschäftsführer Christopher Maier freue sich sehr auf die Messe, obwohl er weiß, dass es eine Herausforderung sein wird, das ungefähr 500 Quadratmeter große Gelände zu betreiben. Der Stil wird rustikal, holzlastig, aber mit modernen Elementen ausfallen. Man wolle auf jeden Fall auch darauf achten, dass es gemütlich wird. Man solle dort in aller Ruhe einen guten Wein genießen können. Angeboten werden neben einigen Speisen auch eine große Auswahl an heimischen Weinen.

Eine Neuigkeit gibt es doch noch: Das Weindorf, dass früher gegenüber der Ausstellungshalle war, wandert ebenfalls an den neuen Standort Messeeinfahrt/Ausstellungshalle. Betrieben wird es auch nicht mehr von der Familie Roie (Roies Weindorf), sondern wurde in diesem Jahr von Würst'l Maier übernommen. Das Weindorf war durch die Stadt Miltenberg ausgeschrieben worden und die Maiers erhielten den Zuschlag.

Anja Keilbach