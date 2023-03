Michael Schüßler von CWG Leidersbach nominiert

Amtsinhaber tritt am 9. Juli zur Bürgermneisterwahl an

Leidersbach 10.03.2023 - 16:42 Uhr < 1 Min.

Michael Schüßler.

In seiner Rede zeigte Schüßler auf, welche Projekte in seiner ersten Amtsperiode seit 2017 angegangen wurden. So widmete er sich laut eigener Mitteilung der lange aufgeschobenen Sanierung der Ortsdurchfahrt Roßbach und der Schaffung von Krippenplätzen im Neubau der Kita Brunnenfeld. Die Ansiedlung der Seniorenpflege in den Stauden und die seit 2018 begonnene Sanierung der gemeindlichen Infrastruktur seien weitere angestoßene Punkte. Rathaus und Schule seien umfassend digitalisiert worden, was unter anderem die Handlungsfähigkeit während Corona ermöglicht habe.

Im zweiten Teil seiner Rede widmete sich Schüßler den Zukunftsprojekten einer möglichen zweiten Amtszeit. Die Sanierung und der Umbau der Schule sei ihm ein großes Anliegen. Und er warb für eine konstruktive politische Kultur für Leidersbach: »Die Streitigkeiten der letzten 60 Jahre müssen endlich überwunden werden.«