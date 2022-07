Michael Schüßler und Oliver Hassler wollen in Kleinwallstadt Getränke aus aller Welt bekannt machen

Erster Drink aus der Karibik

Elsenfeld 29.07.2022 - 10:30 Uhr 3 Min.

Unternehmer-Duo aus Frankfurt und Elsenfeld: Oliver Hassler (links) und Michael Schüßler vertreiben mit "Spiritz" exotische Getränke. Ein Spritzer Limettensaft mildert die Schärfe des Rums, verrät Hassler. Eine Kelterei im baden-württembergischen Klettgau hat die Cocktails für Spiritz abgefüllt.

Vor einem Jahr haben die beiden das Start-Up "Spiritz" gegründet, mit dem sie ihr Getränk nun vermarkten. Hinter dem Namen verbirgt sich ein Wortspiel mit dem englischen Wort spirit, zu deutsch Geist - ein spritziger Geist soll es also sein. Im Grunde beschreibt das den "Caribbean Planteur" schon ganz gut: Ein bisschen Kohlensäure, viel süßer Fruchtsaft und ein karibischer Rum, der für 10,3 Prozent Alkoholgehalt sorgt.

Anfänge im Wohnzimmer

Schüßler kommt aus Elsenfeld und hat beim Industrie Center Obernburg eine Ausbildung zum Elektriker gemacht. Anschließend studierte er unter anderem in den Niederlanden Internationale Betriebswirtschaft. Dort lernte der 32-Jährige seinen heutigen Geschäftspartner Oliver Hassler kennen, der ursprünglich aus Heidelberg kommt und im Ausland Tourismusmanagement studierte. Neben einer Freundschaft verbindet die beiden seitdem die Liebe zum Welterkunden. Nach einer gemeinsamen Reise durch die französischen Antillen, Schüßler lebte und arbeitete zu diesem Zeitpunkt in Hamburg, Hassler in Frankfurt am Main, stellten sie fest: In Deutschland fehlt der Planteur.

Planteur, so nennt sich ein karibischer Fruchtpunsch. Zubereitet wird er aus verschiedensten Früchten und "Rhum Agricole", einer besonderen Rumsorte mit geschützter Herkunfstbezeichnung. "Eigentlich wird Rum aus Melasse destilliert, also aus einem Abfallprodukt der Zuckerherstellung. Für Rhum Agricole wird reiner Zuckerrohrsaft verwendet", erklärt Hassler die Zutat.

Die Idee für Spiritz war geboren. Für den Traum von der eigenen Getränkemarke gab Schüßler seinen Job in Hamburg auf und zog zurück nach Elsenfeld. Es folgten rumschwangere Abende in heimischen Wohnzimmern. "Die ersten Mischversuche waren nicht einfach", erinnert sich Hassler, der weiterhin in Frankfurt wohnt. "Wir mussten natürlich die Mischverhältnisse dokumentieren, aber nach ein paar Gläsern vergisst man die genauen Mengen auch mal", sagt der 35-Jährige und lacht. Später hätten sie sich Unterstützung geholt, ergänzt Schüßler: einen selbstständigen Lebensmitteltechnologen, der sie nicht nur beim richtigen Mischverhältnis, sondern auch bei Haltbarkeit und Stabilität des Planteurs beraten habe.

Weil Rhum Agricole nur in der ersten Jahreshälfte hergestellt wird, wurde der geplante Produktionsstart im November 2021 verschoben. Seit einem knappen Monat ist es nun so weit, das provisorische Lager ist mit 13.000 Flaschen bestückt. Abgefüllt wurden sie in einer Kelterei in Klettgau, nahe der schweizerischen Grenze. Vermarkten wollen Schüßler und Hassler sie an Getränkemärkte, Bars und Kiosks am Untermain. Perspektivisch sollen weitere exotische Getränke folgen. Statt provisorisch im Wohnzimmer werden sie voraussichtlich im Lager in Kleinwallstadt entwickelt - denn dank der ehemaligen Pizzeria hat ihre Lagerstätte immerhin auch eine geräumige Küche. "Unsere nächste Idee ist eine Winteredition des Planteurs", verrät Schüßler.

Faire Arbeitsbedingungen

Günstig ist der erste Spiritz-Cocktail nicht. "Das geht nicht anders, weil wir auf Qualität und Nachhaltigkeit achten", sagt Schüßler. Sowohl die exotischen Fruchtsäfte - Mango, Guave, Ananas und Maracuja - als auch der Rum werden unter fairen Arbeitsbedingungen hergestellt, versichert der 32-Jährige. Die französische Karibik ist Teil der Europäischen Union, deshalb gelten dort strengere Vorschriften für Bezahlung und Arbeitsschutz als in vielen angrenzenden Gebieten Mittelamerikas. Die Rohstoffe für den Planteur kommen zwangsläufig von weit her. "Für die Lieferung zahlen wir eine CO2-Kompensation", sagt Schüßler.

Dass Nachhaltigkeit bei Spiritz ein Thema ist, sei keine Marketing-Strategie. "Wir haben auf unseren Reisen selbst schon vieles gesehen, etwa zugemüllte Strände oder Armut", sagt Schüßler. Das habe die beiden betroffen gemacht. "Unser Rum wird außerdem nur auf bestimmten Inseln hergestellt. Wir haben nichts davon, die Herkunftsregion herunterzuwirtschaften, dann sind unsere Lieferanten weg." Neben verantwortungsvoller Herstellung wollen sie deshalb auch einen Teil des Gewinns spenden. Etwa an "Annou Soti", einer gemeinnützigen Organisation auf Guadeloupe, die unter anderem junge Unternehmen auf der Insel fördert oder Jugendliche mit Substanzabhängigkeiten unterstützt.

Annika Namyslo

Hintergrund: "AOC Rhum Agricole" Die Rumsorte "Rhum Agricole" gibt es seit rund 150 Jahren. Ihr Name bedeutet aus dem französischen übersetzt "landwirtschaftlicher Rum". Der Ursprung des Rhum Agricole liegt in der Kolonialgeschichte: Der einstmals florierende Zuckerrohranbau auf kolonialisierten Karibikinseln wurde für die Europäer zunehmend überflüssig, als sie mit der Zuckerrübe einen anderen Zuckerlieferanten für sich entdeckten. So auch auf französischen Inseln wie Martinique und Guadeloupe, wo bis dahin viele Einheimische von der Zuckerproduktion lebten. Der Export von Zucker aus Zuckerrohr brach ein, mit ihm fiel das Beiprodukt Melasse weg - die Basis für die herkömmliche Rumproduktion. Einige karibische Destillerien stiegen darauf um, Rum direkt aus Zuckerrohrsaft herzustellen und entwickelten so den Rhum Agricole. Inzwischen ist Rhum Agricole im französischen Register kontrollierter Herkunftsbezeichnungen (Appellation d'Origine Contrôlée, kurz AOC) gelistet. Rumsorten mit der Aufschrift "AOC Rhum Agricole" dürfen nur in der französischen Karibik hergestellt werden.