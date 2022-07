Michael Schork und Gina auf dem Weg zum »Hundeführerschein«

»Ich will kei­ne 60 Ki­lo­gramm Dy­na­mit an der Lei­ne ha­ben«, sagt Mi­cha­el Schork aus Me­chen­hard mit ei­nem Au­gen­zwin­kern. Die Re­de ist von sei­ner Leon­ber­ger Hün­din Gi­na, die 15 Mo­na­te alt ist, be­reits über 57 Ki­lo­gramm wiegt und ei­ne Schul­ter­höhe von 72 Zenti­me­tern auf­weist. Mi­cha­el und Gi­na ma­chen seit En­de Ju­ni den »Hun­de­füh­r­er­schein« bei Trai­ne­rin Kers­tin Klopp in Röll­feld. Wir be­g­lei­ten das Mensch-Hund-Team bis zur Prü­fung im No­vem­ber und wer­den über die Fort­schrit­te, aber auch Hür­den be­rich­ten.