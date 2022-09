Michael Prokschi im Interview: "Der Pfarrer vor Ort kann nicht immer alles leisten"

Hintergrund: Kirchenaustritte im Kreis Miltenberg

Seit Jahren kehren immer mehr Menschen der Kirche den Rücken. Fakt ist: Der evangelischen Kirche ging es schon besser. Eine wahre Austrittswelle erlebte zuletzt - nach dem Gutachten zu sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche im Erzbistum München und Freising - aber vor allem die katholische Kirche. Und sie scheint anzuhalten. Das zeigen auch die Zahlen im Kreis Miltenberg.

So verzeichnen viele Städte und Gemeinden bereits jetzt mehr Kirchenaustreter als 2021. Miltenberg zählt beispielsweise schon 119 Austritte (2021: 76), Obernburg 122 (2021: 118). In Niedernberg sind es 102 (2021: 83), in Wörth 54 (2021: 48), in Sulzbach 96 (2021: 91). In Bürgstadt und Neunkirchen (Verwaltungsgemeinschaft Erftal) haben 68 Menschen ihren Austritt erklärt (2021: 66), in Großheubach 73 (2021: 48), in Mönchberg 21 (2021: 19), in Mömlingen 85 (2021: 68) und in Eichenbühl 26 (2021: 24). Beim Standesamt Kleinheubach, welches für die Gemeinden Kleinheubach, Laudenbach und Rüdenau zuständig ist, haben bisher 76 Personen ihren Austritt aus der Kirche erklärt (2021: 69).

Zudem scheint es in vielen Orten nur eine Frage der Zeit zu sein, bis dort die Zahl aus dem vergangenen Jahr geknackt wird. So bringt es Röllbach zum Beispiel bisher auf 13 Kirchenaustritte (2021: 14). 31 Leidersbacher kehrten der Kirche in diesem Jahr bereits den Rücken (2021: 57) zu, in Klingenberg sind es 73 (2021: 86). Kirchzell zählt zehn Austritte (2021: 10). (kwo)