Michael Feindler überzeugt in der Obernburger Kochsmühle

Kabarett: Ein moderner Heinrich Heine

Obernburg 04.12.2022 - 12:46 Uhr 1 Min.

Ein Feingeist des politischen Kabaretts in der Kochsmühle Obernburg: Michael Feindler.

Der Künstler, 1989 im westfälischen Münster geboren, kokettiert mit seiner Jugend, wobei seine Erkenntnisse über Nachhaltigkeit tiefgründig und schlau sind, ohne den erhobenen Zeigefinger zu zücken oder die ältere Generation in den Senkel zu stellen. Ganz im Gegenteil! In seinem aktuellen Programm »Ihr Standort wird berechnet« fallen Sätze wie »Heute haben Leute mit Dreißig schon dreißig Telefone gehabt - mein Opa mit Dreißig hatte ein Telefon mit dreißig Leuten«. Ein Gedanke zur Nachhaltigkeit und ein Impuls, darüber nachzudenken, wie sorglos die Menschen heute mit den Ressourcen umgehen. Klimakrise, Armut, der drohende Verlust der Demokratie sind beispielsweise die Themen, die in seinen Reimen Niederschlag finden.

Feindler fasst in seiner Analyse zusammen, dass wir im Prinzip dreimal den Planeten Erde benötigten, würden alle so leben wie wir Deutschen. Er ist ein Poet mit klaren Ansagen, der Reime verfasst, die tief treffen, aber dennoch sehr lyrisch anmuten. Er spricht frei, gerät nie ins Stocken. Schon hier gebührt ihm höchste Anerkennung. Seine Verse sind intelligent und überzeugend. Schenkelklatschen mit lauten Lachern ist nicht sein Ziel. Es ist oft ein Lächeln, das die Mundwinkel der Zuschauer umspielt, manchmal deutlich hörbar beim aufblitzenden Humor des Protagonisten. Trotz düsterer Zukunftsprognosen ist Feindlers Grundhaltung optimistisch.

Wenn er zur Gitarre greift und seine Lieder intoniert, wird es im Publikum mucksmäuschenstill. Der Applaus am Ende ist warm und ehrlich, die Anerkennung darin deutlich zu spüren. Er wird gerne mit Heinrich Heine verglichen. Feindler rezitiert seine Texte nicht nur, sondern singt sie auch noch.

Nach gut zwei Stunden wurde Michael Feindler mit anhaltendem Applaus mit der Forderung nach einer Zugabe belohnt.

