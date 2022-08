Messesplitter: Fliegende Einhörner von Johanna Krug

Kleine Episoden am Rande der Michaelismesse Miltenberg

Miltenberg 31.08.2022

Ballonverkäuferin Johanna Krug präsentiert ihre beliebten Einhörner. Manchmal büchst eins aus...

Flie­gen­de Ein­hör­ner, es gibt sie al­so doch. Ge­gen 13.45 Uhr am Di­ens­tag­mit­tag scheint der Alptraum je­des Kin­des auf der Mess' wahr ge­wor­den zu sein: Ein Heliumballon in Einhornform fliegt vom Messegelände aus in Richtung Altstadt. Kurz darauf kann Johanna Krug an ihrem Ballonstand Entwarnung geben: Der Ballon ist bereits beim Aufpumpen entflogen. Keine traurigen Kinderaugen also. Die gebe es aber schon regelmäßig, erzählt Krug: Erst gestern sei einem kleinen Kunden ein Harry Potter entfleucht. »Wenn die Kinder dastehen und weinen, dann kriegen sie aber natürlich auch mal einen Neuen von uns.« Glück gehabt. Trotzdem, ob Fahrgeschäft oder Ballon: Immer gut festhalten ist die Devise! (anna)

Ein fast zweijähriges Mädchen ist das erste Mal mit seiner Familie auf der Messe. Das Kinderkarussell könnte etwas für das Mädchen sein, denkt sich die Familie. Der Opa spendiert die Fahrkarte und Mama beschließt, bei der allerersten Fahrt mitzufahren, um ihr Händchen zu halten. Das Mädchen wird auf einen pinken Panther gesetzt und schon geht es los. Doch kaum hat sich das Karussell einmal gedreht, wird der Kleinen die Schnelligkeit unheimlich. Sie flüchtet sich lieber auf den Arm der Mama und der pinke Panther zieht ohne Fahrgast seine Bahnen. Tja, so schnell kann aus einer Mama ein Teil des Fahrgeschäfts werden. (juh)

Auf der Mess' sind viele hübsche Frauen. Sie »brezeln« sich auf, tragen tolle Dirndl. Männer sind da eher pragmatischer, wie man zum Beispiel bei der Firma CW-Haustechnik aus Bürgstadt sehen konnte. Beim Handwerkerfrühschoppen trägt die Belegschaft eigens für die Mess angefertigte T-Shirts mit ihrem Logo und einem knappen Statement, das sich jeder Mitarbeiter selbst hat aussuchen konnte: Der Chef selbst trug »Master of Desaster«. Bei den Mitarbeitern war zu lesen: »Büro-Max«, »Desaster«, »Besäufniserregend« »Azubi 2022« und »Geiler Anton«. Ob »Anton« bei den Frauen Eindruck hinterlassen hat oder wie »Desaster« an dem Tag heimgekommen ist, das haben wir nicht in Erfahrung bringen können. (anke)

Ein Ehepaar aus Nordrhein-Westfalen hat vor 30 Jahren in Miltenberg geheiratet. Damals war genau zu der Zeit auch Messe. Jetzt hat das Paar sich für sein Ehe-Jubiläum wieder Miltenberg als Urlaubsort ausgesucht, weil sie auf die Messe gehen wollten. Das haben sie dann auch gemacht und haben mit einem oder mehrere Maß Bier auf die nächsten 30 Jahre Ehe auf der Messe angestoßen. Nicht nur die Umgebung und das Feiern waren wie ein Déjà-vu, auch der bierschwere Kopf war ein bisserl wie damals. (anke)

