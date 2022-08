Messesplitter: Am Stand von "Elfriede Jelinek - Miederwaren"

Kleine Episoden am Rande der Michaelismesse Miltenberg

Miltenberg 29.08.2022 - 18:57 Uhr 2 Min.

Elfriede Jelinek, Miederwarenhändlerin, an ihrem Stand auf der Michaelismesse.

Elfriede Jelinek - Miederwaren. So steht es im Programmheft. Das klingt wie ein neues Werk der österreichischen Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek (»Lust«, »Die Liebhaberinnen«). Sie hat den gleichen Namen wie die Chefin des Deggendorfer Miederwarenunternehmens, die seit Jahrzehnten eine feste Größe auf der Mess' ist. Die 67-jährige Jelinek kam schon als kleines Mädchen mit ihrem Papa zur Miltenberger Mess'.Auch die Jelineks gehen mit der Zeit: Der Onlineshop heißt https://www.dessousdeluxe.de und nicht etwa https://www.miederwaren.de. Diese Domain ist übrigens noch verfügbar. (re)Der Handwerkerschoppen im Messezelt beginnt früh. Daher fuhr die Reporterin daheim um 10.30 Uhr los. Parkplätze sind an der Mess' selten, eine halbstündige Suche war eingeplant, daraus wurde nichts. Nach einer Stunde schickte sie ein Stoßgebet zum Himmel. Eine Minute später kam ihre eine Idee. Mit Gottes Hilfe fand sie einen Platz vor der Garage von Pfarrer Jan Kölbel, der gleich zwei Augen für die Ausnahme zugedrückt hat. Der Pfarrer wollte dennoch eine Gegenleistung: ein Gruppenfoto der Pfarrmannschaft im Zelt, welches umgehend gemacht wurde. (re)

Die Michaelismesse war am Sonntag auch eine willkommene Kulisse für die Protestgruppe »Rhein Main steht auf«. Der Protestzug stand unter dem Motto »Das Maß ist voll«. Die Messebesucher hingegen haben eine andere Priorität: Die Maß ist voll! (re)

Es war ein schöner Festzug: Endlich, nach zwei Jahren gab es am Samstag wieder Trachten, Musikgruppen und Festkutschen zu sehen. Aber eine Kutsche fehlte. Ausgerechnet die Festwirtskutsche blieb leer, das gab's wahrscheinlich noch nie. Der Lechner Wirt wollte und konnte dem Volk nicht zuwinken, während in seinem Zelt die »Hütte brannte«. In dieser Nacht gab es für ihn nur zwei Stunden Schlaf - und jede Menge Optimierungsarbeit. Schweren Herzens hatte er sich daher entschlossen, lieber den »Brand« zu löschen anstatt fröhlich zu winken. (anke)

Eigentlich ist Bürgermeister Bernd Kahlert charmant, vor allem zu Frauen. Beim Bieranstich am Freitag war davon wenig zu spüren. Die örtliche Presse hatte ihn beim Probebieranstich am Dienstag verbal etwas gepiesackt: Da sei noch Luft nach oben. Das hatte Kahlert scheinbar derart angespornt, dass er das Fass am Freitag mit nur einem Schlag anstach. Ihre Majestät, Bierkönigin Sarah I., die am Fass neben ihm zuschlug, ließ er gnadenlos verlieren. Sie nahm es mit Humor - und einen großen Schluck Bier. ankeSecuritypersonal gehört mittlerweile zu Festen - so auch in .Miltenberg. Und dass es oft Ärger gibt, weil Gäste nicht mehr rein dürfen, ist leider auch so. Dass aber die örtliche Presse nicht mehr ins Zelt darf, war neu. Die Reporterin versuchte es bei den Jungs mit allen Mitteln. Mit Charme, Pizza, Bier. Nichts fruchtete. Sie bestanden auf den Presseausweis, der aber nicht mitgeführt wurde. Erst eine Odyssee rund ums Zelt und eine minimal geöffnete Hintertür verschaffte der mittlerweile klatschnass geregneten Reporterin Zutritt. Berichterstattung auf der Mess' ist halt kein Ponyhof. (anke)

Dass es Ende August sommerlich heiß ist, ist erst mal nicht verwunderlich. Und kann viele Messebesucher auch nicht abschrecken. Trotzdem ist der Klimawandel in (fast) allen Köpfen. Da passt die Eisblockwette eines Ausstellers: Dort wurden am Freitag 200 Kilo Eis in zwei Modellhäusern eingelagert. Gedämmt und ungedämmt. Was bleibt nach zehn Tage Messe von dem Eis übrig? Zu gewinnen gibt's unter anderem 1000 Kilowattstunden Strom. Weitere Infos an Stand 23. Aussteller ist das Landratsamt. (re)

re/anke