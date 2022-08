Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

»Mer könne saufe!«

Von Annika Namyslo

26.08.2022 - 20:28 Uhr 1 Min.

Das Probefass, prall gefüllt mit dem diesjährigen Faust-Festbier, wartet auf fähige Bürgermeisterhände. Michaelis-Messe, Brauerei Faust Bierfass Bildunterschrift 2022-08-27 --> Seit gestern fließt in Miltenberg das Festbier. Symbolfoto: Eva-Maria Lill

Das hat auch eine der 60 Statistinnen und Statisten der riesigen Blaulicht-Übung am Freitag vor einer Woche verstanden, bei der fast 300 Rettungs- und Sicherheitskräfte aus der Region mit dem neuen Holzzelt auf Tuchfühlung gegangen sind. Da war ganz schön was los im sonst so beschaulichen Südwest-Zipfel des Mainvierecks...

Diese eine Statistin jedenfalls, die verausgabte sich ganz besonders. Äußerlich nicht als verletzt erkennbar, mimte sie die volltrunkene Einsatzstörerin. »Guck mal, die sind alle gleich angezogen, hihi«, lallte sie ihrer Begleitung ins Ohr, lief den Rettungskräften in den Weg, fing mitten im gestressten Einsatzchaos an zu singen. Wäre ich auf der Suche nach schauspielerischem Nachwuchs für das RTL-Nachmittagsprogramm, hätte ich sie vom Fleck weg engagiert.

Weniger unterhaltsam ist dagegen, wie viele Volksfest-Gäste sich tatsächlich ins Nirvana trinken. Rettungsdienstleiter Björn Bartels schätzt: Jeder dritte bis vierte Einsatz der Sanitäter vor Ort steht im Zusammenhang mit Alkohol - promillebedingte Stolperer inklusive. Und nicht nur für die Zapfhahnmeister selbst, auch für alle anderen kann das Trinkgelage gefährlich werden. Bei den meisten gewaltvollen Auseinandersetzungen auf der Messe ist mindestens einer der Streithähne bezecht, bestätigt die Miltenberger Polizei.

Aber sind wir mal ehrlich, es gibt noch einen ganz anderen Grund, warum ein Vollrausch auf der Messe dieses Jahr nicht empfehlenswert ist: das bereits erwähnte Holzzelt. Ich will es nicht in Lob ertränken, aber wer die Erinnerung an diesen Anblick durch einen Filmriss gefährdet, dem ist nicht mehr zu helfen. Man stelle sich nur vor, nichts ahnend aufzuwachen und zum Übel der dröhnenden Kopfschmerzen zu denken: Jetzt muss ich noch mal hin, um das Zelt zu sehen. Nur, um dann wieder vom Festbier verführt zu werden. Schrecklich.

Wirklich persönlich nehme ich übrigens alkoholbedingte Schäden am Duft des frischen Fichten- und Lärchenholzes, so erdig rein und unbefleckt. Ich erkläre mich bereit, jeden eigenhändig an den Ohren über die Mainbrücke zu ziehen, der es wagt, diesen Geruch mit Erbrochenem zu entweihen.

