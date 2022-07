Menschenmeer bei Miltenberger Mainfest

Tausende Besucher feiern bis in die Morgenstunden

Miltenberg 03.07.2022 - 13:23 Uhr 2 Min.

Diese jungen Frauen aus Schneeberg genießen die Cocktails bei den Lechnerfreunden und haben richtig viel Spaß an diesem Abend. Eine nostalgisches Fahrgeschäft aus Volksfestzeiten. Die gute alte Schiffschaukel hat Kindern großen Spaß bereitet. Süß, die kleinen Tänzerinnen des Miltenberger Bewegungszentrums. Die Supergirls des Malibu-Wasserskishowteams kurz nachdem sie am Ufer ins Wasser tauchen Ein Meer aus Menschen am Mainufer. Am Samstag war die Hölle los auf entlang der Mainstraße

Aus der Stadt, den Nachbargemeinden und dem weiteren Umland kamen die Besucher an die Uferpromenade und ließen sich genossen Musik, Tänze, Kunst und Vorführungen. Und was wäre so ein Fest ohne die Kulinarik. Die gab es zuhauf in allen Variationen und Ländern. Aber auch die unverzichtbare Bratwurst im Brötchen war eine heiß begehrte Grundlage für Schoppen oder Bier.

Eröffnung mit Trommelwirbel

Trommelwirbel bei der Eröffnung am Freitagabend: Obernburger Berufsschüler hatten in einem Kunstprojekt die neuen Mainfest-Mülltonnen geschaffen. Bevor sie aber ihren Platz auf dem Festgelände einnahmen, hat Schlagzeuglehrer Andreas Voigt seinen Schülern auf ihnen herumtrommeln lassen. Die Menschen strömten am Eröffnungstag erst etwas später auf das Fest und durch den Regen am Vormittag war es am Abend viel kühler geworden. Da harrten die Menschen dann auch nicht so lange aus. So konnten sich die Mitarbeiter und Helfer an den Ständen warmlaufen und für den Ansturm, der am Samstag kam, rüsten.

Skishow auf dem Wasser

Schon tagsüber gab es mehrere Menschentrauben an den Veranstaltungsbühnen und -plätzen wie der Polaris. Dort hatten die Schlagerfans mit Sänger Mario Steffen ihre helle Freude. Am Flussforum gab es um 15 Uhr die erste beeindruckende Vorführung des Malibu Wasserski-Showteams. Neben etlichen Figuren zeigten die Männer und Frauen am Ende der Show eine beeindruckende Menschenpyramide auf dem Wasser.

Gleich im Anschluss trat wieder Iryna Weimer, Leiterin und Tanzlehrerin des Bewegungszentrums Miltenberg, mit ihren Tanzschülerinnen auf. Sie zeigten den vielen Zuschauern tolle Stepp-, Ballett- und mehrere Jazztänze. Vor allem die Kleinen, die alle wie immer so süß hergerichtet waren, fand das Publikum entzückend. Und ringsherum gab es sportliche Herausforderungen für die Besucher, wie zum Beispiel Bierkästen stapeln oder mit dem Fahrrad ohne abzusteigen im Stand zu verharren.

Musik und Cocktails

Ab 18 Uhr strömten die Gäste in Massene. Die Parkplätze waren rappelvoll, auf dem Festgelände nur noch ein einziges Meer aus Menschen. Selbst die Biergarnituren an der Polarisbühne waren im Gegensatz zum Tag vorher komplett belegt. Dort spielte die Bands Chocola, Spit mischte die Gäste am Flussforum auf und in der Cocktail-Lounge der Lechner-Freunden es ebenfalls voll. Dort legte DJ Dimo auf.

Der Verein »Lebendiges Miltenberg« zeigt sich mehr als zufrieden und glücklich, dass alles gut geklappt habe und dass das reichhaltige Programmangebot so gut angenommen wurde.

ANJA KEILBACH

Begeisterung steckt an Vor dem Fest bangten die Organisatoren um Helfer, einige fehlten noch kurz vor Festbeginn. Während des Festes wendete sich das Blatt, es gab dann doch genug Helfer. Noch in der Nacht zum Sonntag erhielt Mitorganisatorin Andrea Rudolf von vielen Vereinen Rückmeldungen per Whatsapp, dass das Fest einen Riesenspaß mache und dass sie auf jeden Fall das nächste Mal wieder dabei sind. Auch Musiker, die stellenweise kurzfristig zugesagt haben, möchten auf jeden Fall wieder dort Musik machen. Das nächste Fest scheint also personell und musikalisch schon wieder eingetütet zu sein.