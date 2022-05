Menschen mit Behinderung machen Barrierefrei-Test in Elsenfeld

Viel Positives, aber auch Hindernisse entdeckt

Elsenfeld 10.05.2022 - 08:59 Uhr 4 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Einen Daumen hoch gab es von den Barrierefrei-Testern beim Bürgerzentrum Elsenfeld. Bürgermeister Kai Hohmann (im grauen Sakko) wollte sich die Checker-Tour nicht entgehen lassen. Tobias Schneider von der Arbeitsgruppe "Wir für dich" bringt einen Aufkleber mit "Achtung, Barriere" an der Eingangstüre eines Elsenfelder Bäckers an. Ein großes Hindernis stellt für Beate Schönherr die Treppe bei einem Elsenfelder Bäcker dar. Die Lösung: Sie könnte ans Seitenfenster fahren und klopfen, dann kämen die Verkäuferinnen heraus zum Aufnehmen der Bestellung. Die Arbeitsgruppe "Wir für dich" ist an blauen T-Shirts mit weißem Logo zu erkennen. Das Büro der Offenen Hilfen in Elsenfeld mit Banner zur Aktion.

Prigandt-Kolb notierte die Barriere beim Bäcker in ein Checkheft. Beate Schönherr hielt ein rotes Schild mit einem Daumen nach unten in die Kamera. Mitstreiter von ihr sperrten den Eingang für ein Foto kurz mit einem Band ab, auf dem zu lesen war: "Achtung, Barriere". Doch es gibt eine Lösung, wie die Verkäuferinnen der Gruppe mitteilten: Kunden können ans Fenster gehen und klopfen. Dann kommen die Verkäuferinnen heraus und nehmen die Bestellung auf.

Die Aktion in Elsenfeld fand am Europäischen Protesttag der Menschen mit Behinderung statt. Prigandt-Kolb hat in den zurückliegenden Jahren schon viele solche Testläufe organisiert - immer am 5. Mai. So war sie mit der Truppe bereits in Miltenberg, Obernburg, Kleinwallstadt, Weilbach, Erlenbach und Mönchberg. In diesem Jahr lautete das Motto "Fußspuren". "Menschen mit Behinderung sollen Fußspuren setzen, die nicht vergessen werden", erläutert die Organisatorin. Deswegen wurden auch vor dem Büro der Offenen Hilfen in Erlenbach, wo sich die Checker für die Tour trafen, mit bunter Kreide Fußabdrücke auf den Bürgersteig gemalt.

Lara Wirsing hält ein Absperrband vor einem Elsenfelder Bäcker hoch, auf dem "Achtung, Barriere" zu lesen ist.

Die Barrierefrei-Tester setzen sich aus sieben Menschen mit Behinderung und ihren Betreuern zusammen. Alle haben blaue T-Shirts an, die sie als Mitglieder der Arbeitsgruppe "Wir für dich" ausweisen, ein Angebot der Lebenshilfe im Landkreis Miltenberg. Seit 2015 treffen sich die Mitglieder einmal im Monat, um Texte in leichte Sprache zu übersetzen. Laut Prigandt-Kolb haben sie Texte der Lebenshilfe-Homepage sowie die Satzung verständlicher gemacht. "Es war ein ganz schöner Kraftakt", sagt Prigandt-Kolb. "Das haben sie toll gemacht."

Am Donnerstag schauten sich die Mitglieder von "Wir für dich" auch das Bürgerzentrum Elsenfeld an. Bürgermeister Kai Hohmann, der sich den Testlauf nicht entgehen lassen wollte, hatte leider keinen Schlüssel für das Gebäude dabei. "Aber da wir wissen, dass das Bürgerzentrum komplett barrierefrei ist, vergeben wir den Daumen hoch", erklärte Prigandt-Kolb.

Klingel ist nicht beschriftet

Doch schon bei der nächsten Station, dem Hintereingang zum Rathaus, entdeckte die Gruppe die nächste Barriere. Dort gibt es zwar eine Klingel, über die sich Menschen mit Behinderung, ältere Personen oder Menschen mit Kinderwagen bemerkbar machen können. Drinnen steht für Besprechungen ein barrierefreier Raum zur Verfügung. Doch die Klingel ist nicht beschriftet. Deswegen brachte ein Gruppenmitglied einen roten Aufkleber über der Klingel an. Hohmann nahm es gelassen: "Guter Hinweis, es ist schön, dass wir heute unterwegs sind. Die Beschriftung ist in fünf Minuten angebracht."

Vorm Haupteingang des Rathauses musste Hohmann sich aber nochmal Kritik anhören. Zwar gibt es ein blaues Schild mit einem weißen Rollstuhl darauf, das neben der Treppe angebracht ist. Doch die Grundrisszeichnung des Gebäudes mitsamt Pfeil, der vom Standort zum Hintereingang lotsen soll, war für die Prüfer nicht leicht zu verstehen. "Das sind zwei Vierecke, mit denen ich nicht viel anfangen kann", sagte Rollstuhlfahrerin Schönherr. Hohmann war offen für Vorschläge: "Vielleicht habt ihr Ideen, wie man das leichter darstellen kann?" Schnell einigte sich die Gruppe auf eine Lösung: Ein ergänzendes Schild mit "Zum Hintereingang gehen" könne Abhilfe schaffen. Hohmann zeigte sich einverstanden. "Als jemand, der mobil ist, denkt man gar nicht über Probleme nach, die auftreten", sagte er.

Susanne Prigandt-Kolb ist die Leiterin der Offenen Hilfen beim Verein Lebenshilfe im Landkreis Miltenberg.

Die Checker setzten ihre Runde fort. Als Nächstes wurde die Straße gequert. Prigandt-Kolb zeigte sich zufrieden: Es gibt gekennzeichnete Übergänge mit Verkehrsinseln in der Mitte und Blindenstreifen lotsen Menschen mit Beeinträchtigung auf den richtigen Weg. "Das ist super gemacht und gibt Sicherheit", fand die Angestellte der Lebenshilfe. Im Pflaster sind außerdem flache Platten eingelegt, damit Menschen mit Rollstühlen leichter von A nach B kommen. Auch beim Haarsalon Hatice gab es für die Gruppe nichts zu beanstanden. Die Ladenbesitzerin zeigte ein drehbares Waschbecken, mit dem sie Menschen mit Rollstuhl versorgen kann.

Weiter ging es zur letzten Station: der Bibliothek. Prigandt-Kolb nickt: "Der ganze Weg vom Rathaus zur Bibliothek ist barrierefrei, früher waren da Treppenstufen im Weg." Gegenüber der Bücherei gibt es zudem ein öffentliches Behinderten-WC. Die Truppe kam auf die Idee, den Euro WC-Schlüssel auszuprobieren. Mit diesem Einheitsschlüssel erhalten körperlich beeinträchtigte Menschen selbstständig Zugang zu behindertengerechten Sanitäranlagen. Passt er auch in Elsenfeld ins Schloss? Die Mitglieder von "Wir für dich" jubelten kurz auf, als es funktioniert. In der Bibliothek selbst bekamen sie einen Aufzug vorgeführt, der seit 2017 Menschen mit Beeinträchtigungen in die oberen Stockwerke bringt.

Situation am Bahnhof

Prigandt-Kolb nutzte die letzte Station, um Bürgermeister Hohmann auf die Situation am Elsenfelder Bahnhof anzusprechen: "Da ist ja im Moment noch keine Barrierefreiheit gegeben." Hohmann verwies auf die Westfrankenbahn, die zuständig sei. Frühestens 2023 werde mit dem Bau eines Fahrstuhls zum Bahnsteig begonnen.

Zum Schluss zog Prigandt-Kolb ein Gesamturteil der Checker-Tour: "Ich habe eigentlich gedacht, das ist in Elsenfeld alles ganz, ganz prima und es gibt nur eine Schwachstelle: den Bahnhof. Aber ich staune immer wieder über diese Gruppe und wie genau sie hinschaut. Dass sie Hindernisse feststellen, die wir nicht sehen, wenn wir mobil sind. Es ist gut, dass es diese Aktionen gibt."

Julie Hofmann

Hintergrund: Betriebliches Eingliederungsmanagement Zum Europäischen Protesttag der Menschen mit Behinderung am 5. Mai wies der Sozialverband VdK in einer Pressemitteilung auf das betriebliche Eingliederungsmanagement hin (BEM). Dies sei ein "wenig bekanntes und wenig genutztes Instrument". Menschen mit Behinderung sowie chronisch Kranke könnten damit länger berufstätig sein und für das Alter vorsorgen. "Nur rund 40 Prozent der langzeiterkrankten Beschäftigten erhalten überhaupt ein Angebot für ein BEM. Im Dienstleistungsbereich und im Handwerk sind es noch weniger", wird VdK-Präsidentin Verena Bentele zitiert. Im Koalitionsvertrag habe die Regierung versprochen, das BEM verbindlicher zu gestalten. Nun müsse sie liefern. Mit dem BEM soll Beschäftigten nach längerer Arbeitsunfähigkeit die Rückkehr an den Arbeitsplatz erleichtert und der Arbeitsplatz nach Möglichkeit den gesundheitlichen Bedürfnissen angepasst werden. So könnten Arbeitsabläufe geändert oder Arbeitsplätze mit technischen Hilfen ausgestattet werden, für die es Fördermöglichkeiten gebe. Auf ein BEM haben Beschäftigte laut Pressetext mit oder ohne Behinderung Anspruch, wenn sie länger als sechs Wochen mit oder ohne Unterbrechungen im Jahr krankgeschrieben sind. (juh)