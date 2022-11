Menschen im Ahrtal nicht vergessen - Gruppe aus Kreis Miltenberg macht sich vor Ort ein Bild von der Situation

Flutkatastrophe

Miltenberg 03.11.2022 - 15:18 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Immer noch übernachten Menschen in Containern (links) und arbeiten tagsüber an ihren zerstörten Häusern. Im Hintergrund ein gemeinsamer Waschsalon. Erst etwa ein Drittel der Häuser im Ahrtal ist wieder komplett aufgebaut. Delegation aus dem Kreis Miltenberg neben dem gespendeten Handwerkerbus (von links): Busfahrer Jürgen Braun, Rudi Schuck, Werner Schuck, Tasso Amanatidis, der den Bus betreut, und Peter Hofmann.

Schutt und Unrat sind in den Straßen in Ahrweiler nicht mehr zu sehen. Bei einem Rundgang durch die Stadt bietet sich allerdings ein geteiltes Bild. Ein Teil der Geschäfte hat bereits geöffnet, andere sind noch mitten in der Renovierung, oder Schaufenster und Türen sind mit Holzplatten verschlossen. Anwohner erzählen, wie sie die Flut erlebt haben. Trotz des großen Einschnitts im Leben hadern sie nicht mit ihrem Schicksal, sondern blicken positiv in die Zukunft.

Noch immer sind Menschen in Containern untergebracht, übernachten dort und arbeiten tagsüber, auch mangels Handwerkern, an ihren Häusern weiter. An etlichen noch nicht komplett renovierten Geschäften ist zu lesen: »Wir machen weiter« oder »Wir kommen wieder«.

Für den Elsenfelder Unternehmer Rudi Schuck ist es die zweite Hilfsfahrt. Er war gemeinsam mit weiteren 20 Helfern und unterschiedlichen Unternehmen vom Untermain sofort nach der Katastrophe im Raum Ahrweiler im Einsatz. Mit Baumaschinen leistete die Gruppe drei Tage lang unbürokratisch Hilfe. Wege waren wegen eingestürzter Brücken nicht mehr passierbar. Ein Großteil der Infrastruktur war zerstört, zugemüllte Straßen und Häuser mussten zunächst von den Schlammbergen befreit werden. Es gab keine Koordination der Arbeiten vor Ort, jeder war auf eigene Faust tätig.

Die Pizzeria La Perla der Familie Amanatidis in Ahrweiler ist von der Flut stark getroffen worden. »Die komplette Haustechnik hat nicht mehr funktioniert, die Wände und die gesamte Inneneinrichtung waren beschädigt, das Wasser stand über drei Meter bis in den ersten Stock«, berichtet Tasso Amanantidis. »Uns fehlten vor allem Handwerker, die uns beim Wiederaufbau der Gebäude unterstützen.« Daher sei die Hilfstruppe vom Untermain für die Familie ein großes Glück gewesen.

Besonders Werner Schuck aus Elsenfeld war ihr spezieller Aufbauhelfer und insgesamt vier Monate mit kleinen Unterbrechungen vorwiegend im La Perla tätig. »Meine Aufgabe zu Beginn war es, die Heizungs- und Sanitärinstallationen wieder zum Laufen zu bringen«, berichtet Schuck. Die Fliesen wurden von den nassen Wänden entfernt und Trockengeräte aufgestellt. Der verölte Putz musste abgeschlagen, beschädigte Rohre komplett erneuert, die Toiletten wieder in einen nutzbaren Zustand gebracht werden. Die Heizungsanlage wurde in ihre Einzelteile zerlegt, aufwendig gesäubert und wieder zusammengebaut.

Danach konnten die Räume unter Schucks Anleitung von den eigenen Mitarbeitern neu verputzt werden. Im Dezember konnte die Pizzeria wieder Gerichte zum Mitnehmen anbieten, aber Tische und Stühle für die Inneneinrichtung fehlten noch. Als Werner Schuck zu Beginn des Jahres zwei Monate nicht vor Ort war, ging nichts mehr voran. »Die Leute waren mit den Nerven fix und fertig, konnten einfach nichts mehr tun oder entscheiden«, erklärt er den Grund.

Weitere Hilfe bekamen die Bewohner im Ahrtal vom Rotary Club und vom Lions Club, dem Landkreis Miltenberg und weiteren Spendern, die der Region einen komplett ausgestatteten Werkstattbus zur Verfügung stellten. Er ist noch permanent im Einsatz. Für dessen Unterhaltung wird auch der Überschuss der Busfahrt in Höhe von 500 Euro bereitgestellt. Laut Mit-Organisator Peter Hofmann aus Elsenfeld, der fast von Anfang an zur Unterstützung und Koordination im Ahrtal dabei war, hat ein weiterer Sponsor 8000 Euro bereitgestellt. Mittlerweile sei es wieder schwieriger, an verschiedene Materialien zu kommen, fast unmöglich an Handwerker, bedauert Tasso Amanatidis, der den Werkstattbus betreut und hilft, wo er kann.

Unter seiner Führung besichtigt die Gruppe aus dem Kreis Miltenberg das betroffene Gebiet, insbesondere Mayschoss und Dernau. Amanatidis schätzt, dass erst ein Drittel der Häuser komplett wiederhergestellt sind. Busfahrer Jürgen Braun aus Hausen, der die Gruppe ohne Bezahlung fährt, erklärt, Ziel der Touren sei es, den Menschen zu zeigen, dass man sie nicht vergessen habe.

Durch die Nutzung der verfügbaren gastronomischen Angebote sorge die Gruppe aus dem Kreis Miltenberg außerdem für Einnahmen. Auch das Team von der Pizzeria La Perla wünscht sich, dass die Touristen wieder an die Ahr kommen und so für Einkünfte sorgen. Betriebe und Beschäftigte seien zum Überleben auf Umsatz angewiesen.

Christel Ney

Zwischenruf: Tourismus hilft Es wird sicherlich noch ein paar Jahre dauern, bis im von der Flutwelle zerstörten Ahrtal alles wieder hergestellt ist. Doch die Betroffenen in der Region sind zuversichtlich und dankbar, wenn Gäste an die Ahr kommen - zum Übernachten und zum Einkaufen. So können sie die Menschen unterstützen, die bei ihren wieder aufgebauten Geschäften und Betrieben auf Umsatz angewiesen sind. Einige Geschäfte haben geöffnet, es gibt alles zu kaufen, in verschiedenen Restaurants kann wieder gespeist und in Hotels übernachtet werden. Daher ist es besser, in das betroffene Gebiet zu fahren und die Menschen durch Restaurantbesuche und Einkäufe beim Wiederaufbau zu unterstützen. Lebensmittelspenden sind keine wirkliche Hilfe. Aber die wunderschöne Gegend im Ahrtal ist ein interessantes Wein- und Wandergebiet - und immer noch eine Reise wert. ney