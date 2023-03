Stephanie zu Löwenstein spricht über Philosophie ihrer Unternehmensgruppe

Es blieb kaum ein Platz im Wal­ter-Reis-In­sti­tut (WIR) in Obern­burg frei, als Wal­ter Reis am Sonn­tag ei­nen neu­en Vor­trag in der Rei­he »Wis­sen für Al­le« ein­lei­te­te. Die Re­fe­ren­tin war dies­mal Ste­pha­nie zu Löw­en­stein, die seit dem Un­fall­tod ih­res Man­nes, Erb­prinz Carl Fried­rich zu Löw­en­stein-Wert­heim-Ro­sen­berg, Mit­g­lied der Ge­schäfts­füh­rung der Un­ter­neh­mens­grup­pe Fürst zu Löw­en­stein in Klein­heu­bach ist.