Mensa-Essen in Schulen soll gesund, regional, bio und bezahlbar sein

Lehrer, Schüler, Eltern, Produzenten und Caterer diskutieren am Runden Tisch im JBG Miltenberg und sammeln Vorschläge

Miltenberg 26.01.2023 - 11:51 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Eifrig diskutiert wurde am Mittwoch im Johannes-Butzbach-Gymnasium in Miltenberg beim Runden Tisch zum Thema "Schulverpflegung". "Alles bio und regional": die Häppchen beim runden Tisch zur Schulverpflegung.

Beteiligt waren Schüler, Eltern, Lehrer, regionale Anbieter und Caterer beziehungsweise Mensabetreiber. Christine Zehnter vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten war als Fachfrau mit von der Partie. Sie zeigte auf, wie wichtig eine gesundheitsförderliche und nachhaltige Verpflegung der Kinder ist und welche Faktoren die Akzeptanz des Mensa-Essens beeinflussen.

Da war nicht nur von Preis und Qualität, sondern auch von der Gestaltung der Mensa die Rede. Das Thema Regionalität wird immer wichtiger, erklärte Zehnter und war erfreut, dass der Kreis Miltenberg recht gut mit regionalen Anbietern aufwarten kann. Allerdings müsse man eben auch sehen, dass nicht alle Lebensmittel aus der Region bezogen werden können, zeigte sie am Beispiel Reis auf. Auf jeden Fall sei eine Quote von 20 Prozent bio in der Schulverpflegung anzustreben.

Ideensammlung in Teamarbeit

Nach dieser Einführung fanden sich Gruppen zusammen, die aus Sicht der Lehrer, Schüler, Eltern, Speisenanbieter und Lebensmittelproduzenten und -händler das Thema diskutierten und der Frage nachgingen, was man verändern und besser machen könnte, damit Schüler gerne in der Mensa essen.

In der Lehrergruppe wurde der Vorsatz gefasst, öfter in der Mensa zu essen, um Vorbild zu sein und das Bewusstsein für eine gesunde Ernährung zu fördern. Vorgeschlagen wurden Aktionswochen, eine »Wunschbox für Lieblingsgerichte« und Meetings mit allen Beteiligten.

Die Schüler wünschten sich kleine Probierportionen, damit klar werde: »Bio schmeckt gut«. Es müsse aber für die Schüler bezahlbar sein, sonst sei der Weg zum nächsten Metzger oder Döner für manche eine lohnende Alternative. Es folgte eine Vorschlagsliste für Gerichte und der Wunsch, dass mehr als ein Essen vegetarisch sein soll. Überhaupt war der Wunsch nach mehr vegetarischen Gerichten unüberhörbar. Und: Schüler, die nur eine kurze Mittagspause haben, wären froh über »ein Essen auf die Hand«.

Eltern ist es wichtig, dass bei Bio-Gerichten deutlich wird, wo die Zutaten eingekauft wurden. Zudem möchte man etwas mehr Flexibilität seitens der Mensabetreiber. Es sollte möglich sein, morgens kurzfristig eine Mahlzeit buchen zu können ohne eine Woche im Voraus zu bestellen.

Im Landkreis Miltenberg gibt es noch 20 selbst schlachtende Metzger: Die Vertreter der Landwirte und der Bäcker zeigten auf, dass im Landkreis »bio« weit verbreitet ist und man Käse, Milch, Eier, Obst, Gemüse und Fleisch aus der Region beziehen kann. »Man kann sich problemlos »bio« ernähren«, so das Fazit der Produzenten.

Problem gestiegener Preise

Die Anbieter und Caterer machten deutlich, dass schon viele bio und fair gehandelte Produkte in der Schulverpflegung verwendet werden. Allerdings machen die gestiegenen Preise Kopfzerbrechen. Man könne bei Reduzierung auf ein Fleischgericht pro Woche die aktuellen Preise noch halten, so Lukas Hartmann vom Jugendhaus St. Kilian. Grundproblem sei aber, dass in Deutschland das Essen nichts kosten dürfe. Die Betreiberin der JBG-Mensa erklärte, dass bei ihr das Mittagessen zwischen 3.50 und 4.50 Euro kostet, im Hermann-Staudinger-Gymnasium in Erlenbach wird ein Einheitspreis von 4.20 Euro erhoben.

In der Diskussion wies Volker Mayer, Obermeister der Bäckerinnung, darauf hin, es sei wünschenswert, wenn die Mehrwertsteuer auf Kindergarten- und Schulverpflegung dauerhaft gesenkt, besser noch ganz abgeschafft würde. In einem Plädoyer für die regionalen Bäcker machte er die Rechnung auf, dass ein zwar zunächst teureres Brot vom Bäcker schlussendlich günstiger sei als der Einkauf beim Discounter, da dieses Brot zur Hälfte im Müll lande, was auch so vom Anbieter kalkuliert sei. Das Brot vom Bäcker bleibe deutlich länger frisch.

Landrat Jens Marco Scherf zeigte sich zufrieden mit dem Ergebnis der Veranstaltung. Er ist überzeugt, dass sich kleine Netzwerke gebildet haben, und bat darum, bei Ideen rund um die Schulverpflegung den Kontakt und die Unterstützung des Landratsamts zu suchen.

Schulleiter und Hausherr Ansgar Stich brachte es auf den Punkt: Jede Schule muss für sich schauen, was sich wo verbessern lässt und das Ganze am besten möglichst unideologisch. Dass die Verpflegung an diesem Nachmittag »bio« war, muss nicht eigens erwähnt werden.

Annegret Schmitz