Mit ei­nem tem­pe­ra­ment­vol­len, mi­t­rei­ßen­den Mix aus be­schwing­ten Me­lo­di­en, Win­ter- und Weih­nachts­lie­dern, aber auch mit be­sinn­li­chen Ad­vents­mo­men­ten, un­ter­hiel­ten am Vor­a­bend des drit­ten Ad­vents­sonn­tag in der Christ­kö­n­igs­kir­che in El­sen­feld In­stru­men­ta­l­en­sem­b­les und Chö­re und stimm­ten auf das Fest ein.