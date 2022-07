Hochwasser-Meldesystem für Billbach und Mud?

Stadtrat Amorbach hält schnelle Info über Starkregen für erstrebenswert

Nein, antwortete Geschäftsleiter Gerhard Köhler und begründete dies mit der extrem kurzen Vorwarnzeit von Mud und Billbach im Vergleich etwa zum Main. Mit dem Wasserwirtschaftsamt werde es aber demnächst ein Beratungsgespräch zum Hochwasserschutz geben, kündigte er an.

Mit Kirchzell und Mudau

Haas schlug vor, gemeinsam mit Kirchzell und Mudau über ein Meldesystem bezüglich der Pegelstände nachzudenken. So könne man in Amorbach informiert werden, wenn es in den genannten Kommunen stark regnet und mit steigenden Pegeln zu rechnen ist. Er selbst habe zwei Kontaktnummern in diesen Gemeinden, über die er rechtzeitig von Starkregenereignissen erfahre, so Haas.

Geschäftsleiter Gerhard Köhler zeigte sich von dieser Idee angetan und kündigte an, beim nächsten Treffen der Bürgermeister im Dreiländereck darüber zu sprechen.

Als wichtige Information für die Bürger erwies sich auch die Bekanntgabe, dass nach dem Umzug des Bauhofs die Sandsäcke in der sogenannten Dreschhalle gelagert werden.

