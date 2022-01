Mein Hund und ich: Birgit Roths Aska ist ausgebildeter Schul- und Therapiebegleithund

»Bunte Knete im Kopf«

Birgit Roth aus Niedernberg mit ihrem Airedale Terrier Aska. Aska ist ein vollwertiges, tierisches Familienmitglied und ein wichtiger Sozialpartner.

Birgit Roth hat seit über 20 Jahren Hunde. Schon als Kind ist die 56-Jährige mit dem Dackel der Nachbarn spazieren gegangen und als Jugendliche hatte sie drei Pflegehunde aus der Nachbarschaft. Aska von der Laubenhaid, ihr reinrassiger Airedale Terrier, ist fünf Jahre alt und stammt aus einer Familienzucht aus Schwabach. Birgit Roth und ihre Familie haben sich, nachdem der vorherige Hund gestorben war, genau informiert und dann mit Askas Züchtern Kontakt aufgenommen. »Mein erstes Gespräch mit den Züchtern war das schwierigste Bewerbungsgespräch meines Lebens«, schmunzelt Birgit Roth.

Sehr geduldig

Besonders mag es Aska, Quatsch zu machen. Von einer Freundin hat Birgit Roth ein Halsband geschenkt bekommen. Darauf steht: »Bunte Knete im Kopf!« Das passt für Aska perfekt. »Sie ist sehr gern draußen, liebt Pfützen und Matsch und lange Spaziergänge oder Radtouren.«

Aska ist sehr menschenbezogen und sehr geduldig mit Menschen allen Alters. Aus diesem Grund hat sie auch zwei Berufe. Sie ist ausgebildeter Schulhund für den Verein Kind und Hund sowie ausgebildeter Therapiebegleithund der Malteser. So gern sie im normalen Leben auch tobt und Quatsch macht, so gern geht sie auch mit Frauchen oder der Tochter arbeiten. Sie hält mit Birgit Roth Unterricht in Schulen und Kindergärten, um Kindern den richtigen Umgang mit Hunden zu erklären und Beißvorfälle zu vermeiden. Zudem begleitet sie ihr Frauchen in die Seniorenbegegnungsstätte »Spätlese« zur Arbeit, wo Birgit Roth Leiterin ist. Mit der Tochter, die Ergotherapeutin in der Psychiatrie ist, geht sie ebenfalls in die Klinik zur Arbeit.

Sehr flexibel

Aska spürt sehr genau, wann sie sich zurücknehmen muss und wann sie den Terrier rauslassen kann. Sie geht forsch auf forsche Menschen und vorsichtig auf vorsichtige Menschen zu. Sie bietet das von sich aus an, das kann man einem Hund in diesem Maß nicht beibringen, aber man kann es fördern, sagt Birgit Roth. Die Arbeit macht Aska sichtlich Spaß. Birgit Roth achtet sehr darauf, dass es nicht zu viel für sie wird. Deshalb werden nie mehr als zwei bis drei Einsätze in der Woche mit dem Hund absolviert.

Für Birgit Roth ist ein Tier immer ein Tier. Sie zieht keine Vergleiche mit Menschen, wie es andere manchmal tun. Deshalb wird von ihr niemand hören, dass Aska für sie wie ein Kind ist. Aber Aska ist für sie und ihre Familie ein vollwertiges, tierisches Familienmitglied und wichtiger Sozialpartner. Birgit Roth kann sich an viele schöne Erlebnisse mit ihrer Aska erinnern. Besonders im Gedächtnis sind ihr einige Einsätze im Hospiz. Aber auch einfach das Gefühl, immer einen Begleiter an der Seite zu haben, ist toll und eine Bereicherung für das Leben.

Sehr traurig ist es, wenn man Abschied von einem Hund nehmen muss. Birgit Roths vorige Hündin wurde fast 16 Jahre alt. Der Abschied fand am Ersten Weihnachtsfeiertag unter dem Christbaum statt. Das war für alle schlimm. Als die vorige Hündin starb, dachte sie, dass sie keinen Hund mehr bekommen. Das hat nicht lange gehalten.

Sehr bereichernd

Man übernimmt eine große Verantwortung, im besten Fall für viele Jahre. Das sollte einem bewusst sein. Ein Hund kostet auch sehr viel Geld, nicht nur bei der Anschaffung. Es ist auch nicht wichtig, ob es ein Mischling, ein Tierschutzhund oder ein Rassehund ist. Futter, Tierarztkosten, Zubehör, das kostet. Aber wenn man sich richtig darauf einlässt und sich kümmert, bekommt man unglaublich viel zurück. »Ich kann mir ein Leben ohne Hunde vorstellen, aber da würde mir viel fehlen«, sagt Birgit Roth.

Keiner ist perfekt, also gibt es auch bei den Roths immer wieder Themen, an denen sie arbeiten. Aska könnte zum Beispiel für Rehe auch mal ihren guten Gehorsam verlieren. »Das wussten wir aber bereits, als wir uns für diese Rasse entschieden haben«, sagt Birgit Roth. Ein Terrier ist eben ursprünglich zur Jagd gezüchtet worden. Und dann gibt es da noch die legendäre Sturheit der Terrier. »Unser Hund vorher war ein Hütehund-Mix. Da gibt es doch gewaltige Unterschiede. Aber das macht das Miteinander ja so spannend und interessant«.

INächste Folge: Katja Roth mit ihrem Texas Heeler Becks. Ideen für Hundegeschichten an redaktion.obernburg@main-echo. de.

Martin Roos

Hintergrund: Verein "Kind und Hund" 2008 gründete der Polizeihundeausbilder und Sachverständige Jürgen Fuhrmann die Initiative in Kitzingen. Anlass waren damals Beißattacken von Hunden gegen Kinder. 2013 wurde der Verein ins Leben gerufen. Ziel ist die Präventionsarbeit in Kindergärten und Schulen zum richtigen Umgang mit Hunden und die Förderung des Tierschutzes. Dafür werden noch engagierte Hundehalter gesucht, die mit ihrem Vierbeiner im Team mitarbeiten wollen. Voraussetzung ist dabei, Freude am Umgang mit Kindern zu haben, in der Lage sein, vor Kindern frei zu sprechen, die Idee vor Lehrern und Eltern zu erklären und die Unterrichtsinhalte in der Praxis umzusetzen. Die Hunde sollten gutartig und wesensfest, gesund, geimpft und versichert sein. ro Kontakt: Regionalbeauftragte Birgit Roth, Tel. 06028 20570 oder birgitroth1@gmx.net