Mein Hund und ich: Texas Heeler Becks begleitet Katja Roth zweimal wöchentlich in die Kita

»Der Hund meines Lebens«

Katja Roth aus Rück-Schippach und ihr Texas Heeler namens Becks, eine Mischung aus Australian Cattle Dog und einem Australian Shepherd. Für Katja bedeutet Becks Vertrauen, Zusammenhalt, Liebe und Freundschaft.

Seit Katja Roth aus Rück-Schippach ihren Texas Heeler Becks hat, kann sich die 30-Jährige ein Leben ohne Hund nicht mehr vorstellen. Für die Erzieherin, die neben Becks auch noch Fasching und Tanzen als Hobbys hat, ist Becks das, was man den Hund seines Lebens nennt. »Mein Becks ist von Grund auf freundlich und lernt gerne Neues.« Becks, der im Februar zwei Jahre alt wird, erhielt übrigens seinen Namen, weil es die Lieblingsbiersorte von Katjas Freund Dennis Brand ist.

Der verschmuste Becks

Katja Roth ist auf einem Bauernhof mit Hunden aufgewachsen. Ihr Wunsch, war es schon immer, einmal einen eigenen Hund zu haben. Geholt hat sie Becks von einem Bauernhof in Thüringen. Als Katja und ihr Freund Dennis den kleinen Welpen abgeholt haben, »hat er sich durch das Tor gequetscht, ist auf uns zu gerannt und hat sich den Bauch kraulen lassen«, erinnert sich Katja. »Dann ist er gleich auf meinem Arm eingeschlafen.« Auch heute ist er noch sehr verschmust und lässt sich gerne kraulen.

Katja hat eine sehr enge Beziehung zu Becks. »Becks ist bei fast allem dabei, egal ob Campingurlaub oder bei Ausflügen mit Freunden. Becks macht jeden der Roadtrips zu etwas Besonderem, weil er überall dabei sein kann und sich mit Mensch und Tier verträgt. Zweimal wöchentlich begleitet Becks Katja zu ihrem Arbeitsplatz in die Kita »Sonnenschein« in Niedernberg. »Die Kinder lernen so den richtigen Umgang mit Tieren und durch gezielte Angebote werden auch alle anderen Entwicklungsbereiche gefördert«, erklärt Katja. Auch in ihrer Freizeit trainieren die beiden sehr viel zusammen und Katja lernt ihm Tricks und Spiele für die Kita. »Mein Becks ist eine perfekte Mischung aus verschmust und bereit für Action«, sagt Katja. In der Hundeschule hat sie mit ihm den Hundeführerschein gemacht. Aktuell machen die beiden noch eine Ausbildung zum Pädagogikbegleithund.

Becks wurde schon mehrmals grundlos von anderen Hunden angegangen. Zum Glück sei es bisher immer gut ausgegangen, sagt Katja. »Wir hoffen, dass das so bleibt und Becks sich da nicht mal was abschaut.« Becks bedeutet für Katja Vertrauen, Zusammenhalt, Liebe und Freundschaft. Er mag am liebsten spielen, ist gerne mit unterwegs dabei und liebt es zu schwimmen, sogar im Winter. Besonders liebt Becks Käse und, auf dem Trike von Papa Lothar mitzufahren. Dem Satz, dass der Hund der beste Freund des Menschen ist, stimmt Katja Roth zu 100 Prozent zu: »Ein Hund spielt dir nichts vor, da ist alles echt«.

Hintergrund: Der Texas Heeler Die Rasse Texas Heeler ist eine Kreuzung eines Australian Cattle Dog mit einem Australian Shepherd. Der ursprünglich aus Texas stammende, hochintelligente Hund hat ein großartiges Temperament und ist sehr anpassungsfähig, was ihn zu einem hervorragenden Familien- und Arbeitshund macht. Der Texas Heeler, heute eine beliebte Hunderasse, wurde erstmals 1970 bei der Dog Registry of America als Rasse registriert. Der Texas Heeler wird zwischen 43 und 55 Zentimeter groß. Er ist ein pflegeleichter Hund, dessen Fell kurz bis mittellang ist. Texas Heeler werden zwischen 12 und 15 Jahre alt. Diese Hunderasse liebt Spaziergänge, Wanderungen und Schwimmen. Texas Heeler lieben Menschen und sind echte Familienhunde. ro