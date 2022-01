Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Mein Hund und ich: Marina Strehl-Nimmrichter und ihr Mudi-Mischling Pepsi

»Im Sonnenlicht wie eine Cola«

Marina Strehl-Nimmrichter und ihr Mudi-Mischling Pepsi. Im Mai bei der kirchlichen Trauung wird Pepsi mit in der Kirche sein.

Ihr Fell leuchtet im Sonnenlicht dunkelbraun wie eine Cola. Deshalb taufte Frauchen Marina Strehl-Nimmrichter ihren Hund Pepsi. Vor Pepsi hatte die 27-jährige keine Hunde. Als sie klein war hatte sie nur Katzen. Pepsi kam zu Marina, zwei Jahre nachdem sie aus dem Elternhaus ausgezogen war. Seitdem lebt sie bei Marina und ihrem Ehemann Sebastian Strehl (32) und der vierjährigen Tochter Liliana im Haus in Eschau.

Im Wald ausgesetzt gefunden

Pepsi ist ein siebeneinhalb Jahre alter Mudi-Mischling und stammt aus der Slowakei. Zusammen mit ihren zwei Schwestern und ihrer Mama wurde sie dort im Wald ausgesetzt gefunden. Die Hundenothilfe hat sie nach Deutschland gebracht, gechippt, geimpft und aufgepäppelt, bis sie ihren Weg zu Marina fand. Eigentlich war Pepsi schon an eine andere Familie vergeben.

Mudis sind intelligente und verspielte Hütehunde aus Ungarn, klärt Marina auf. Die Welpen waren ein B-Wurf und hießen Babsi, Barbie und Baya. »Pepsi hieß eigentlich Baya, aber mit dem Namen konnten wir uns nicht anfreunden«, erzählt Marina. Marina hatte sich vorab schon ein paar Namen ausgesucht, wollte sich aber erst die kleine Fellnase anschauen, bevor sie sich für einen Namen entscheiden würde.

+8 weitere Bilder Mein Hund und ich - wir stellen allerlei Vierbeiner und ihre Besitzer aus dem Kreis Miltenberg vor

Bei der ersten Gassi-Runde auf dem Feld, als die Sonne ganz leicht auf ihr Fell schien, sah Marina, dass sie gar nicht schwarz, sondern im Sonnenlicht dunkelbraun war. So wie ein Glas Cola. »Für eine Cola war sie uns aber zu klein, der Name war eher für einen großen Hund. So kamen wir zu Pepsi«, erzählt Marina.

Pepsi weicht Marina und Sebastian nur selten von der Seite. Ein richtiger Hütehund eben, denn das Rudel muss immer beisammen bleiben. Wenn es mal Streit gibt, kommt sie angeflitzt und drängt sich dazwischen, dass nur noch sie und das Gestreichelt-werden im Mittelpunkt stehen. Pepsi merkt sofort wenn es jemandem nicht gut geht, dann gibt es ganz besonders lange Kuscheleinheiten. Ganz so, als ob sie einen trösten möchte. »Und bei der Frage scheiden sich ja die Geister, aber sie darf auch mit ins Bett«, schmunzelt Marina.

Wandern, faulenzen, kraulen

Pepsi liebt alles, was sie mit Frauchen und Herrchen zusammen machen kann. Egal ob wandern, faulenzen, gekrault werden, mit zur Arbeit gehen oder den Bauch mit Leckereien vollhauen. Marina glaubt, dass Pepsi Camping ganz besonders gefällt. Das Leben spielt sich draußen ab, sie hat etwas zum Bewachen, es gibt viel zu beobachten und viele neue Gassi-Runden. Außerdem kann man im Urlaub meistens toll schwimmen gehen, egal ob im Meer oder See. Solange das Wasser nicht von oben kommt, ist Pepsi dabei.

Im Sommer sucht sich Pepsi immer einen Schattenplatz, von dem sie alles überblicken kann. Auf dem Campingplatz liegt sie unter dem Wohnwagen im Schatten halb versteckt hinter den Rädern. Gerade so, dass sie alles sieht, aber niemand sie. Pepsi schläft sehr gerne auf dem Balkon, auch wenn Minusgrade herrschen. Im Winter liegt sie aber genauso gerne stundenlang vor dem Kamin. Pepsi ist unkompliziert und hat ein ganz ruhiges Gemüt. Sie ist sehr vorsichtig mit neuen Menschen, hat es aber mittlerweile geschafft, mehreren Menschen die Angst vor Hunden zu nehmen, und gestreichelt zu werden.

Typisch für die Rasse ist, dass Mudis sehr schnell und sehr schlau sind. Eine lustige Eigenschaft von Pepsi ist, dass sie bei Wind sehr ängstlich ist. Sobald der Wind etwas lauter pfeift, legt sie sich im Bett nicht wie gewöhnlich ans Fußende, sondern auf Kopfhöhe und unter die Decke. Für Marina war Pepsi wie ihr erstes Baby und sie gehört deshalb fest zur Familie. Sie wird verwöhnt und darf überall mit hin. Marina ist froh, dass sie ihren Hund mit ins Büro nehmen darf, wo sie meist unter dem Schreibtisch liegt.

»Ein besonderes Erlebnis auf das ich mich sehr freue, steht uns noch bevor«, sagt Marina. »Im Mai bei unserer kirchlichen Trauung wird Pepsi mit in der Kirche sein«.

Ein Leben ohne Hund kann sich Marina nicht mehr vorstellen. Morgens von vier kleinen Pfoten geweckt zu werden, von einem begeistert Salti schlagenden Hund begrüßt zu werden, tiefe Dankbarkeit zu erfahren und bedingungslos geliebt zu werden, das kann nur ein Hund. Ob klein oder groß, langes oder kurzes Fell, Listenhund oder Mischling. Hunde sind ohne Vorurteile und haben ein riesengroßes Herz.

Nächste Folge am Mittwoch, 5. Januar: Lisa Reis aus Obernburg mit ihren Hunden Daisy, Anton, und Theo. Ideen für Hundegeschichten an redaktion.obernburg@main-echo. de. Alle Folgen im Dossier Mein Hund und ich.



Martin Roos

Hintergrund: Ungarische Mudis Mudis sind Hütehunde, die ursprünglich aus Ungarn stammen. Dort werden Mudis als "Mädchen für alles" eingesetzt. Sie treiben Schweine, Ziegen, Hühner, Gänse Rinder, Pferde und Schafe aufs Feld und bewachen und beschützen sie. In Deutschland beginnt der Mudi erst in den letzten Jahren Fuß zu fassen. Die Schulterhöhe beträgt rund 40 Zentimeter, das Gewicht acht bis 13 Kilogramm. Mudis werden zwischen 13 und 15 Jahre alt. Der Mudi ist hochintelligent, feinfühlig und sensibel. Eine typische Eigenschaft des Mudi ist, dass er eine extrem enge Bindung zu seinem Besitzer hat. Er ist immer darauf bedacht, ihn nicht aus den Augen zu verlieren. Mudis sind so anhänglich, dass sie ihrem Menschen buchstäblich auf Schritt und Tritt folgen.