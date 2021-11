Mehrweg statt Einweg in der Gastronomie

Umwelt: Vytal-Schalen reduzieren den Abfallberg

Miltenberg 22.11.2021

Vytal-Schalen gibt es bei den teilnehmenden Gastronomiebetrieben in verschiedenen Größen. Foto: Martina Vieth

Diesem Trend wollen die Gastronomiebetriebe des Landkreises gegensteuern.

Rückgabefrist 14 Tage

In den teilnehmenden Gastwirtschaften (siehe Kasten) können die Kundinnen und Kunden ab sofort ihr bestelltes Essen in Vytal-Schalen entgegennehmen. Sie haben danach 14 Tage Zeit, um die gesäuberte Verpackung bei jedem der teilnehmenden Systempartner wieder zurückzugeben. Wer neue Speisen mitnimmt, erhält diese in einer neuen, hygienisch gereinigten Schale.

Eine Vytal-Schale ersetzt in ihrer Lebensdauer im Durchschnitt mindestens 200 Einwegverpackungen. Die Schalen sind auslaufsicher und halten das Essen warm, heißt es in der Mitteilung des Landratsamts weiter. Und: Sie sind für Spülmaschinen, Mikrowellen und Gefrierschränke geeignet.

Nutzung kostenfrei

Wer mitmachen will, lädt sich im Internet die App von Vytal herunter und registriert sich. In der App sind alle teilnehmenden Partner aufgeführt, bei denen man sein Essen bestellen, die Abholzeit festlegen und bezahlen kann. Beim Abholen der Speisen ist der QR-Code vorzuzeigen. Die Nutzung der Schalen ist kostenlos. Bevor die Rückgabefrist verstreicht, erinnert die App rechtzeitig mehrmals an die Rückgabe der Schalen. Nach 14 Tagen fällt eine Gebühr von zehn Euro an.

Wer keine Möglichkeit hat, sich die App herunterzuladen, kann mittels der Vytal-Mitgliedskarte die Bereitstellung der Speisen in den Vytal-Schalen nutzen. Die Offline-Karte ist laut Mitteilung bei allen Systempartnern erhältlich. Die Liste der teilnehmenden Gastronomen erweitert sich auch im Kreis Miltenberg ständig.

bFragen beantwortet die Kreisstelle Miltenberg des Hotel- und Gaststättenverbands, Kreisvorsitzender Michael Liebe, Tel. 06022 265980, E-Mail: m.liebe@bhg-miltenberg.de

bam

Hintergrund: Lokale im Landkreis mit Vytal-System Folgende Gastronomiebetriebe haben sich laut Mitteilung des Landratsamts im Landkreis Miltenberg aktuell dem Vytal-System angeschlossen: Wallstadts Restaurant (Großwallstadt), Landgasthof Zur Krone (Leidersbach), Gasthof Rebstock (Klingenberg), Diners Restaurant (Kleinwallstadt), Die Braunwarthsmühle (Sulzbach), Weinhof Steuer (Miltenberg), Schenks Landgasthof (Amorbach), Gasthof Zur Krone (Großheubach), Adler Landhotel (Bürgstadt), Kostbar (Miltenberg), Landhotel Stern (Rüdenau), Cityhotel Balonier (Erlenbach) und der Gasthof Ohrnbachtal (Weilbach). ()