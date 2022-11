Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Mehrstimmiger Chorgesang mit Vox Lunaire in der Mittelsmühle Bürgstadt

Musik und muntere Moderation

Bürgstadt 07.11.2022 - 17:34 Uhr < 1 Min.

Der Chor von links nach rechts: Peter Liefeith (Bass), Ralf Henning Krause ( Tenor), Margarete Faust (Mezzosopran), Isabelle Saraiva (Sopran), Juliane Platz (Alt)

Ralf Henning Krause, Tenor des Chors, führte humorvoll durch den Abend. Die Sänger hätten ihre geplanten Konzerte aufgrund von Corona zweimal ausfallen lassen müssen, umso größer sei die Freude auf den Auftritt in Bürgstadt gewesen, so Krause. Er kündigte an, der Chor werde das Publikum mit «ein paar neuen Stücken und einem Haufen alter Kamellen" unterhalten. Es folgte »Amate mi ben mio« des lombardischen Komponisten Luca Marenzio. Um den schmachtenden Charakter dieses Werkes aufzuhellen, hatte der Chor die Idee, eine deutsche Strophe hinzuzufügen - die mit dem Satz »Der Radweg nach Großheubach ist fertig" begann.

«Take my heart into your care" von Orlando di Lasso folgte und verdeutlichte die stimmliche Präzision der Künstler. Von der Renaissance ging es weiter zum Barock - und zum venezianischen Komponisten Claudio Monteverdi. Sein »Ecco mormorar l'onde« beschreibt das Erwachen der Natur von der ersten stillen Morgendämmerung bis zum Jubilieren der Vögel. Ein auch heute noch wunderschönes, fast mythisches Erlebnis, meinte Krause, »zumindest für diejenigen, die gern früh aufstehen, und deren Nachbar keinen Laubbläser besitzt«.

Nach der Pause gab es neben einem Lied von Heinrich VIII. Liebeslieder von John Falmer und Thomas Morley. Schließlich kam der Abend mit einer Interpretation von »Die Vögel wollten Hochzeit machen » zum Ende - nach zwei Zugaben. Alles in allem gelang es dem Vokalensemble, den mehrstimmigen Chorgesang auf lustige und lockere Art dem Publikum nahezubringen. Dies bedankte sich mit Applaus und dem Wunsch nach einer Wiederholung im nächsten Jahr. DiHe

