Mehr Versorgungssicherheit für Senioren

Altenhilfe: Austauschtreffen für Ansprechpersonen für Ältere - Expertinnen vermitteln neue Informationen

Miltenberg 20.10.2022 - 16:45 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Eingangs berichtete Christina Jung über die aktuell gestartete Online-Befragung »Ältere Menschen fit machen für die digitale Welt - Wie sieht es vor Ort im Landkreis Miltenberg aus?«. Im Landkreis gebe es bereits eine Vielzahl von Angeboten, die Seniorinnen und Senioren über digitale Möglichkeiten informierten und bei der Nutzung technischer Geräte unterstützten. Dies sei aber noch nicht flächendeckend der Fall.

Ziele der Befragung seien besonders, einen Überblick über die existierenden und geplanten Angebote zu erhalten, diesen ein Austausch- und Vernetzungsangebot zu machen und bei der Entstehung neuer Projekte zu unterstützen. Die Befragung richtet sich an die Seniorenvertretungen, die Ansprechpersonen für Ältere in den Rathäusern sowie die Leitungen der Seniorentreffs und läuft bis zum 14. November.

Auch Angebote zur Unterstützung im Alltag sind nach Auffassung des Landratsamts wichtige alltagspraktische Hilfen für ältere Menschen. Dazu zählen Betreuungsgruppen, Besuchs- und Begleitdienste ebenso wie haushaltsnahe Dienstleistungen. Für die Finanzierung könne der Entlastungsbetrag, eine Leistung der Pflegekasse ab Pflegegrad 1, in Anspruch genommen werden. Mittlerweile können auch Privatpersonen, die eine Registrierung als »Ehrenamtlich tätige Einzelperson« haben, ihre Arbeit über diesen Entlastungsbetrag abrechnen, wie Franziska Hofmann informierte.

Sie erklärte das Zulassungsverfahren und erläuterte die Einsatz- und Abrechnungsmöglichkeiten. So können registrierte Personen ab 16 Jahren, die eine achtstündige Schulung absolviert hätten, bis zu drei Menschen unterstützen und dafür eine Aufwandsentschädigung erhalten. Es gebe darüber hinaus mehr Möglichkeiten, den Entlastungsbetrag zu nutzen. Er könne auch angespart werden.

Die Mitarbeitenden der Beratungsstelle stehen für weitere Informationen zur Verfügung, bekräftigte Diana Müller. Sie ist seit Mai als Pflegeberaterin des neuen Pflegestützpunkts unter dem Dach der BSA tätig. Dieser ist unter der Rufnummer 09371 6694920 zu erreichen. Auch Menschen, die für andere sorgen, können sich an die Beratungsstelle für Senioren und pflegende Angehörige wenden.

Dazu zählt auch die Gruppe der pflegenden Angehörigen, die in einer größeren Entfernung zur unterstützten Person leben, wie Franziska Hofmann betonte. Durch die Veränderung der Familien-, Wohn- und Arbeitsstrukturen seien immer mehr Menschen mit größeren Entfernungen zu Angehörigen konfrontiert. Christina Jung sensibilisierte die Anwesenden in einem Impulsvortrag für die besondere Situation und die Bedürfnisse dieser Personengruppe.

Nach wie vor stelle der demographische Wandel eine immense Herausforderung für die Gesellschaft dar. Zur Sicherstellung der Versorgung der wachsenden Zahl an älteren Menschen gelte es, auch in den Kommunen Voraussetzungen zu schaffen, dass Menschen ihren Lebensabend so lange wie möglich zu Hause verbringen können. Hier könnten seniorengerechte Quartierskonzepte unterstützen. Diese würden nach wie vor im Rahmen der Förderrichtlinie »Selbstbestimmt leben im Alter« von der bayerischen Staatsregierung gefördert, so Christina Jung.

Informationen im Internet: https://www.einzelperson-bayern.de/, https://www.wohnen-alter-bayern.de/quartierskonzepte.html

bal