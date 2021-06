Mehr Sorge als Freude über Miltenberger Rekordhaushalt

Großes Investitionsprogramm trifft auf »völlig überlastetes« Bauamt

Miltenberg 18.06.2021 - 16:50 Uhr

Hier verbaut die Stadt Miltenberg in diesem Jahr vier Millionen Euro: Kindertagesstätte und Familienzentrum sind ein gemeinsames Projekt mit der katholischen Kirche.

Die richten sich natürlich auch darauf, dass der große Investitionsstau der vergangenen Jahre jetzt vor allem durch Kredite aufgelöst werden soll. Die mittelfristige Finanzplanung sieht einen Anstieg der Verschuldung von aktuell 1,4 Millionen Euro auf 24 Millionen Euro Ende 2024 vor. Fast noch größer ist aktuell aber die Sorge, dass das Geld gar nicht ausgegeben wird und viele Vorhaben weiter auf die lange Bank geschoben werden. Denn die Schlüsselstelle, das städtische Bauamt, ist personell schon mit den aktuell laufenden Vorhaben »überlastet«, so Hauptamtsleiter Andreas Weber.

Stadtbaumeister gesucht

Der Grund: Stadtbaumeister Dag Schöyen hat in Darmstadt eine neue Aufgabe übernommen und auch Architekt Markus Lorenz wird das Bauamt verlassen. Die Nachfolgersuche ist und wird schwierig. In der Baubranche sind Fachkräfte seit langem Mangelware und die Bauunternehmen bieten deshalb Bauingenieuren und Architekten gerade deutlich bessere Verdienstmöglichkeiten als der öffentliche Dienst.

»Wir haben nicht zu wenig Geld, wir haben eher das Problem, dass wir es nicht ausgeben können«, sagte Wilko Schmidt (SPD) in seiner Haushaltsrede, in der er auch für die ÖDP- und den FW-Vertreter sprach. Sabine Stellrecht-Schmidt bekräftigte diese Bedenken für die Grünen und erinnerte an das seit der Wahl ausstehende Strategieforum (siehe Hintergrund). Für ein zielgerichtetes Abarbeiten der Projekte sei dieses dringend notwendig.

Aus dem Reigen der knappen Stellungnahmen stach die ebenso kritische wie engagierte Haushaltsrede von Cornelius Faust (Liberale) hervor. »Überambitioniert« und gleichzeitig »wenig kreativ« nannte Faust den Investitionshaushalt und lieferte dazu auch die Begründung. Schon im vergangenen Jahr standen für die lange Vorhabenliste neun Millionen Euro zu Verfügung. Ausgegeben wurden nur fünf Millionen. Dass jetzt 13 Millionen Euro verbaut werden, wagte Faust angesichts der »Personalerosion« im Bauamt und der geringen Restlaufzeit des Haushalts von nur noch einem guten halben Jahr zu bezweifeln.

Faust: Hypothek auf die Zukunft

Dass im vergangenen Jahr keine neuen Kredite aufgenommen werden mussten und die Stadt aktuell einen historisch niedrigen Schuldenstand hat, ist für den Fraktionsvorsitzenden der Liberalen deshalb kein Grund zur Freude. Er sieht darin vielmehr eine »Hypothek auf die Zukunft«. Auch Hubertus Bundschuh hatte für die MWG bedauert, dass im vergangenen Jahr so viele Projekte verschoben wurden.

Nicht die augenblicklich niedrigen, sondern die künftig hohen Schulden waren für Rainer Rybakiewicz (Bürgerliste) und Oskar Hennig (CSU) Anlass zur Sorge. Für die in den kommenden Jahren geplanten und notwendigen Ausgaben seien die Überschüsse aus dem Verwaltungshaushalt »nicht zufriedenstellend«, sagte Finanzreferent Hennig. Er will deshalb alle Ausgaben im Verwaltungshaushalt auf den Prüfstand stellen. Rybakiewicz hatte dagegen einen konkreten Streichvorschlag: Den eine Million teuren Radweg nach Kleinheubach nannte er einen nicht notwendige, freiwillige Aufgabe.

Auch Cornelius Faust war darauf eingegangen, dass die Stadt aus eigener Kraft zu wenig Geld für ihre Vorhaben erwirtschaftet. Einsparpotenziale sieht er vor allem in der interkommunalen Zusammenarbeit und nannte dafür ein konkretes Beispiel: einen gemeinsamen Bauhof zusammen mit den Nachbargemeinden Bürgstadt, Klein- und Großheubach.

Viele Pflichtaufgaben

Bürgermeister Bernd Kahlert (CSU) war in seiner kurzen Haushaltsrede vor allem auf die Schwierigkeiten eingegangen, den Investitionsstau abzubauen. Durch die hervorgehobene Position als Kreis- und Tourismusstadt habe Miltenberg neben Pflichtaufgaben wie Feuerwehr oder Bildung vielfältige freiwillige Angebote, die »nahezu Pflichtaufgaben« geworden seien. Den erfolgreichen Unternehmen der Stadt sei die stabile Haushaltlage in diesem Jahr zu verdanken, doch erst in den kommenden Jahren werde sich zeigen, welche Auswirkungen die Coronapandemie noch bringen werde. »Dann stellt sich die Frage der Priorisierung«, so Kahlert.

GEORG KÜMMEL

Kommentar: Dicke Arme, keine Kraft Sooo viel Geld! 13 Millionen Euro, ein Drittel seines Gesamtvolumens stellt der Haushalt 2021 der Stadt Miltenberg für Investitionen bereit. Eine Rekordsumme. Doch diese Finanzkraft wird der Etat im Restjahr sicher nicht mehr entfalten. Daran können weder Bürgermeister noch Kämmerin, die die Zahlen zusammengestellt haben, noch die Stadträte, die ihnen gestern zugestimmt haben, ernstlich glauben. Der Haushalt ist aufgeblasen wie ein Amateur-Bodybuilder nach jahrelangem Anabolikamissbrauch. Zum Jahreswechsel gab's noch eine ganz dicke Spritze. Vier Millionen aus dem Investitionsplan des vergangenen Jahres - einfach weitergeschoben. Wen wollen Verwaltung und Stadtrat damit eigentlich täuschen? Die Bürger? Oder sich selbst? Eine nach Aussage von Hauptamtsleiter Andreas Weber »völlig überlastete« Bauverwaltung, die es im letzten Jahr gerade so schaffte, von neun Millionen Euro fünf auszugeben, soll jetzt 13 Millionen an den Mann bringen. Dabei ist das Amt gerade personell so schwach wie nie. In der Vorbereitung dieses Haushalts haben Verwaltung, aber auch Politik alles versäumt, was sinnvoll und notwendig gewesen wäre: Machbares von Unrealistischem zu trennen und die verbliebenen Projekte klar zu priorisieren. Geblieben ist die ebenso unscharfe wie uneinlösbare Ankündigung, in diesem Jahr von einer ganz langen Liste noch ganz viel abarbeiten zu wollen.Der Etat protzt nicht nur, er wirkt - und das soll er wohl auch - abschreckend. Die dicken Muskeln sind nicht nur künstlich aufgepumpt, sondern buchstäblich gepumpt: Über 22 Millionen Euro muss sich die Stadt in den kommenden drei Jahren leihen. Da lässt sich gut auf den drohenden Schuldenberg zeigen und warnen: »Das müssen wir alles noch machen, kommt uns bloß nicht mit weiteren Wünschen.« Im vergangenen Jahr hat die Stadt nicht nur vier Millionen nicht ausgegeben, sondern auch drei Millionen Schulden nicht gemacht. Man braucht keine hellseherischen Fähigkeiten für die Behauptung, dass es in diesem Jahr wohl so ähnlich laufen wird, und dass die »Zielmarke« von 7,3 Millionen Euro Schuldenstand zum Jahresende nicht erreicht wird. Leider ist das keine gute Nachricht, sondern, wie Cornelius Faust in seine Haushaltsrede sagte, eine »Hypothek auf die Zukunft«.

Hintergrund: Strategieforum Die Stadt Miltenberg hat für die kommenden Jahre eine lange Liste mit Bauvorhaben und dafür auch auch eine Finanzplanung, die bis ins Jahr 2024 reicht. Nach der Wahl wollten neu gewählter Bürgermeister, Stadtrat und Verwaltung in einem gemeinsamen Strategieforum diese Vorhaben nach Dringlichkeit und Möglichkeit für die Umsetzung sortieren. Durch die Coronabeschränkungen hat dieses Strategieforum bis heute nicht stattfinden können. Im Zuge der Haushaltsdebatte drängte deshalb Frank Küster (Grüne) und andere Stadträte darauf, dieses Gremium schnellstens tagen zu lassen. Der Forderung für ein Strategieforum noch vor den Sommerferien wollten jedoch Bürgermeister Kahlert nicht nachkommen. Das Bauamt sei derzeit personell nicht in der Lage die Veranstaltung so schnell vorzubereiten. Bis zur Wiederbesetzung der Stadtbaumeisterstelle wollte Küster jedoch nicht warten. Auch wenn die bauliche Umsetzung noch nicht abschließen gekärt sei, müsse die politische Priorisierung der vielen Vorhaben schnell erfolgen. kü