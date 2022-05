Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Mehr regenerativer, regionaler Strom

Energiewende: Workshop im Musicum Niedernberg zur künftigen Stromversorgung im Landkreis Miltenberg

Niedernberg 12.05.2022 - 18:39 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Für den Landkreis sei der Handlungsdruck extrem hoch, sagte Landrat Jens Marco Scherf vor rund 30 Vertretern von Kommunalpolitik, Energieversorgern, Industrieunternehmen, IHK und Energielieferanten (Wasser, Wind, Photovoltaik, Biomasse). Der Wirtschaftslandkreis benötige extrem sichere, aber auch preislich erträgliche Energie. Scherf plädierte dafür, diese in möglichst hohen Mengen aus regenerativen Energien regional zu gewinnen.

Für die Energieagentur Unterfranken ging Karlheinz Paulus auf die Entwicklung der Strompreise ein, die je nach Erzeugungsart und Größe der Anlagen unterschiedlich hoch sind. Er nannte für Windkraftanlagen vor den Küsten rund fünf Cents pro Kilowattstunde, für Windkraftstrom im Odenwald bis zu zehn Cents, für Freiflächen-Photovoltaik bis zu sieben Cents und für Biomasse bis zu 20 Cents - allerdings seien die Mengen begrenzt. Allesamt deutlich günstiger als die aktuellen Preise für fossile Energie.

Potenziale besser nutzen

Wasserkraftwerke lieferten stabile Erträge, würden aber derzeit nicht mehr genehmigt, so Paulus. Photovoltaik biete noch großes Potenzial und von den laut Regionalem Planungsverband bis zu 28 möglichen Windkraftanlagen im Odenwald seien einige bislang nicht realisiert worden.

Die Heizungen der Zukunft würden bis zu 80 Prozent mittels Wärmepumpen funktionieren, zeigte sich Landrats Scherf überzeugt. Allerdings sei am Markt zurzeit kaum etwas verfügbar, aktuelle Bestellungen würden aufgrund der hohen Nachfrage erst 2023 ausgeliefert.

Auch in Sachen Energiespeicher gelte es noch viel zu tun, verwies Paulus auf rund 200 Terawattstunden Kapazität der Gasspeicher bei einem Gesamtenergiebedarf in Deutschland von über 600 Terawattstunden. Die restlichen Speichermöglichkeiten seien äußerst gering. In den anschließenden Einzelgesprächen nahm dieses Thema breiten Raum ein.

Laut Energiemonitor des Landkreises Miltenberg würden zurzeit 20 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energien erzeugt. Langfristig sah Paulus hier ein Potenzial von 60 Prozent. Die Gemeinden könnten über Flächennutzungspläne durchaus steuern, wo solche Anlagen entstehen und wer sie betreibt. Dennoch gehe am deutlichen Einsparen von Energie kein Weg vorbei, betonte er.

Erneuerbare Quellen gefragt

Wie Energie vermarktet werden kann, verdeutlichten Hassan Guicha und Sebastian Emmerich von der Citiworks AG, einer 100-prozentigen Tochter des hessischen Energieversorgers Entega. Sebastian Emmerich erklärte den Gästen, dass vor allem die Nachfrage nach Power-Purchase-Agreements (PPA) ständig steige. Bei diesen Stromlieferverträgen könnten Anlagen unabhängig vom EEG-Gesetz finanziert und betrieben und die Abnehmer langfristig mit grünem Strom versorgt werden. Die Nachfrage nach Strom aus erneuerbaren oder sogar regionalen Quellen habe extrem zugenommen, erklärte Emmerich. Für den Erfolg sei für den Anlagenbetreiber etwa bei der Windkraft der Standort das A und O.

Energieträger koppeln

Für Karlheinz Paulus hat die Sektorenkopplung noch großes Potenzial - das heißt die Nutzung unterschiedlicher Energieträger je nach Lieferbarkeit der Energie: Tagsüber Strom aus Photovoltaikanlagen, nachts aus Windkraft und zur Deckung von Spitzen andere Energieträger. Und: »Wir wollen nicht, dass Anlagen in der Region an der Region vorbeilaufen«, sprach er den Anwesenden aus dem Herzen. Als Negativbeispiel nannte er die Windkraftanlagen im hessischen Teil des Odenwalds, die alle Unternehmen außerhalb der Region gehörten.

Landrat Scherf zeigte sich laut Kreisbehörde am Ende zufrieden mit der Veranstaltung, denn von allen Seiten war der Wunsch nach einer regionalen Energieerzeugung aus regenerativen Energien deutlich erkennbar.

MARTIN BACHMANN