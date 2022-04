Mehr Katastrophenhelfer als Soldat

Blick in den Odenwald:Kompaniechef Benjamin Schulze wechselt zum Ausrüstungsamt der Bundeswehr

NACKAR-ODENWALD-KREIS 19.04.2022 - 16:43 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Oberstleutnant Jens Behling (links) übergibt die Regimentsfahne des Logistikbataillons Walldürn an den neuen Kompaniechef Mario Zippen. Foto: Martin Bernhard

Zudem hob der Gemeinderat der Wallfahrtsstadt die Hundesteuer für Halter von Jagd- und Nachsuchhunden auf.

Bundeswehr: Neuneinhalb Jahre war er in Walldürn stationiert, davon drei Jahre als Kompaniechef: Die Soldaten der vierten Kompanie haben vergangene Woche auf dem Schloss in Buchen-Bödigheim Abschied genommen von Major Benjamin Schulze. Dieser wechselt von der Nibelungenkaserne in Walldürn ins »Bundesamt für Ausrüstung, Information und Nutzung der Bundeswehr« nach Koblenz. Der scheidende Kompaniechef blickte bei seiner Verabschiedung auf ungewöhnliche drei Jahre zurück. Denn zwei davon waren durch die Corona-Pandemie geprägt. Statt an der Waffe oder im Militärfahrzeug taten seine Soldaten Dienst in Gesundheitsämtern, Kliniken und Impfzentren.

In den von Corona weniger beanspruchten Sommermonaten versuchte Schulze, die militärische Ausbildung zu forcieren und seine Einheit auf die Landes- und Bündnisverteidigung vorzubereiten. Doch dann kam es zur Flutkatastrophe im Ahrtal. Auch dort waren die Soldaten im Rahmen der Amtshilfe eingesetzt. Unter anderem errichteten sie Behelfsbrücken und Sendemasten. »In Walldürn beeindruckte mich das extreme kameradschaftliche Miteinander«, sagte der Major.

Schulze wechselt ins »Bundesamt für Ausrüstung, Information und Nutzung der Bundeswehr« nach Koblenz. Dieses ist für das Beschaffungswesen und die Nutzungsverwaltung der Streitkräfte zuständig. Wie Schulze im Gespräch mit unserer Redaktion erläuterte, wird er dort mit einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung betraut. Nach den Worten von Presseoffizier Jan-Frederik Dammenhain zählt die vierte Kompanie des Logistikbataillons 461 rund 200 Dienstposten, ihre Antrittsstärke liegt derzeit bei rund 120. Das in Walldürn stationierte Bataillon verfügt über fünf Kompanien. Vier davon haben in den vergangenen zwei Wochen einen neuen Chef erhalten.

Tourismus: Die Stadt Walldürn verfügt über einen weiteren touristischen Anziehungspunkt: Im Wohnhaus des im 17. Jahrhundert lebenden Bildhauers Zacharias in der Walldürner Hauptstraße erinnert eine Museumsstube an den Künstler. Dieser hat den Altar in der Wallfahrtsbasilika geschaffen. Wie die Rhein-Neckar-Zeitung berichtete, gehen auf die Walldürner Bildhauerfamilie weitere Werke zwischen Mainz und Bamberg zurück. Die Einrichtung der Erinnerungsstube wurde mit Mitteln des europäischen Förderprogramms »Leader« finanziert. Alfred Beetz, Leiter der Leader-Aktionsgruppe »Badisch Franken«, übergab vergangene Woche die entsprechende Plakette.

Jagd: Der Gemeinderat der Stadt Walldürn hat vergangene Woche beschlossen, die Hundesteuer für Halter von geprüften Jagd- und Nachsuchhunde aufzuheben. Das Gremium nahm den entsprechenden Vorschlag der Stadtverwaltung bei einer Gegenstimme an. Hegeringleiter Dr. Hennrich Heitmann hatte seinen Antrag damit begründet, dass Nachsuchhunde angefahrenes Wild aufspürten und auch bei der Bekämpfung der Schweinepest zum Einsatz kämen. Künftig müssen die Halter solcher Hunde keine Hundesteuer mehr entrichten, die in Walldürn 90 Euro im Jahr beträgt.