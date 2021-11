Mehr Gewerbesteuer, höhere Investitionskosten

Hintergrund

WÖRTH. Folgende weitere Themen hat der Wörther Stadtrat am Donnerstag behandelt.

Windparks. Derzeit sind im südlichen Teil des Stadtwaldes Wörth sowie am Standort Hainhaus Windenergieanlagen geplant. Da diese beiden Vorhaben in unmittelbarer Nachbarschaft liegen, sind wechselseitige Beeinflussungen und Beeinträchtigungen zu erwarten. Aus diesem Grunde hat Ende Oktober in Anwesenheit der Landräte des Landkreises Miltenberg und des Odenwaldkreises ein Abstimmungsgespräch der beteiligten hessischen und bayerischen Behörden sowie der beiden Vorhabensträger der Maßnahmen, die Firmen whs aus Erzhausen und Juwi aus Wörrstadt stattgefunden. Dabei wurde grundsätzlich ein Austausch von Datengrundlagen und eine gemeinsame Untersuchung möglicher Wechselwirkungen vereinbart. Da noch nicht abzusehen ist, zu welchem Ergebnis diese Untersuchungen führen und wie diese in die jeweiligen Genehmigungsverfahren einfließen, beschloss der Stadtrat einstimmig, die nachbarliche Zustimmung zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht zu erteilen. Zudem sollte ein Verfahren durchgeführt werden, dass eine ausreichende Beteiligung der Öffentlichkeit sicherstellt. Für die Anlage in Wörth hatte der Stadtrat in seiner Sitzung im März beschlossen, den Flächennutzungsplan zu ändern und einen Bebauungsplan "Windpark Wörth" aufzustellen, um die Errichtung von bis zu fünf Windenergieanlagen im Stadtwald planungsrechtlich zu ermöglichen. Bürgermeister Fath-Halbig stellte die beabsichtigten Standorte mit den entsprechenden Planungen vor. Diese wurden vom Stadtrat ebenso einstimmig gebilligt wie die Einleitung der vorgezogenen Bürgerbeteiligung und die Anhörung der Behörden und der Träger öffentlicher Belange.

Ehrungen. Die beiden Stadtratsmitgliedern der Freien Wähler, Birgit Zethner und Martin Färber, bekamen in der Sitzung von Bürgermeister Andreas Fath-Halbig für ihr langjähriges politisches Engagement die Dankurkunde des Bayerischen Innenministers verliehen.

Feldgeschworener. Die Feldgeschworenen der Stadt haben Hans Karl Schneider zum Feldgeschworenen gewählt. Die Wahl wurde jetzt vom Stadtrat einstimmig bestätigt.

Aufhebung Satzung. Zum 1. Februar diesen Jahres war eine Änderung der Bayerischen Bauordnung in Kraft getreten, in deren Folge in der Stadt eine neue Satzung beschlossen wurde, um die Auswirkungen der Nivellierung beobachten zu können. Diese Satzung über abweichende Maße der Abstandsflächentiefe, die für Wohn- und Mischgebiete gelten, verweist im Wesentlichen auf die alte Rechtslage. Da Wörth die einzige Kommune im Landkreis war, die eine solche Satzung erlassen hatte, wurde vom Landratsamt angeregt, die Notwendigkeit noch einmal zu überprüfen. Nachdem diese stattgefunden hat, wurde die Satzung mit einstimmigem Beschluss wieder aufgehoben.

Bahnstraße. Bei der öffentlichen Auslegung des Änderungsbebauungsplanes "Bahnstraße" wurden falsche Maße in den Entwurf des Bebauungsplanes übernommen. Die Verwaltung empfahl eine Berichtigung, um die Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens nicht zu gefährden. Sie schlug weiterhin aus Gründen der Rechtssicherheit eine auf zwei Wochen verkürzte Auslegung des Planentwurfs vor. Zusätzlich soll noch festgesetzt werden, dass die Abstandsflächen entsprechend der Bayerischen Bauordnung einzuhalten sind. Diese Empfehlungen wurden einstimmig genehmigt.

Weidenhecken. Bürgermeister Fath-Halbig informierte über die Stellungnahmen der vorgezogenen Bürgerbeteiligung und der Anhörung der Behörden und Träger öffentlicher Belange. Die redaktionellen Änderungen, auf die das Landratsamt verweist, werden durchgeführt, weitere Empfehlungen werden beachtet, geforderte Maßnahmen hinsichtlich des Brandschutzes seien aber aufgrund der Ausstattung der örtlichen Feuerwehr nicht notwendig. Einwände des Wasserwirtschaftsamtes konnten entkräftet werden, Hinweise der Behörde werden beachtet. Einstimmig wurde beschlossen, für den ergänzten Entwurf des Bebauungsplanes die öffentliche Auslegung durchzuführen.

Bahnhofsvorplatz. Dieser Platz war bisher noch nicht öffentlich gewidmet. Die Erschließung der nur über diesen Platz erreichbaren bebauten Grundstücke ist deshalb nicht gesichert. Einstimmig wurde er jetzt als Ortsstraße öffentlich gewidmet.

KiTa. In seiner Sitzung im Mai hatte der Stadtrat mehrheitlich beschlossen, ab dem Ende des laufenden Betriebsjahres zusätzliche Schließtage in den städtischen Kindertagesstätten einzuführen. Damals wurden mögliche Einsparungen von bis zu 100.000 Euro als Grund genannt. Genauere Berechnungen ergaben jetzt lediglich Einsparungen von etwa 70.000 Euro. Aus diesem Grunde hat die SPD/GRÜNE Fraktion eine erneute Behandlung beantragt. Steffen Salvenmoser (SPD) sprach in diesem Zusammenhang von einem Skandal und das man so mit dem Stadtrat nicht umgehen könne. Da die komplette Fraktion der Freien Wähler mit neun Stimmen für die Beibehaltung der getroffenen Entscheidung stimmte, die restlichen sieben Mitglieder dagegen, bleibt es bei dieser Regelung.

Stadtratsmitglieder. Das langjährige Mitglied Martin Färber hat aus gesundheitlichen Gründen um Entbindung von seiner Amtspflicht gebeten. Dem Wunsch wurde ebenso einstimmig stattgegeben wie der Berufung des Listennachfolger Stephan Lehmair.