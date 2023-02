Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Mehr Bildung für nachhaltige Entwicklung

Kooperation: Geopark und Schulz-Stiftung unterzeichnen Vereinbarung

Amorbach 08.02.2023 - 18:50 Uhr 1 Min.

Unterzeichnung der Kooperation mit Jens Marco Scherf, Christian Engelhardt und Matthias Bauer. Foto: Schulz-Stiftung

Der Vorsitzende des Unesco Global Geoparks, Christian Engelhardt (Landrat Kreis Bergstraße), und der Vorstandsvorsitzende der Joachim-und-Susanne-Schulz-Stiftung, Matthias Bauer, haben den Vertrag am 26. Januar während der Eröffnung der Ausstellung »Planet Gesundheit« in Amorbach unterschrieben.

Die Stiftung und den Geo-Naturpark verbinden einer Pressemitteilung zufolge verschiedene gemeinsame Ziele, etwa die Förderung des Natur- und Umweltschutzes, die Unterstützung der Wissenschaft sowie die Wissensvermittlung und die Bildung für nachhaltige Entwicklung. Daher zeigt sich Landrat Christian Engelhardt erfreut über den neuen Partner: »Als Unesco Global Geopark sind die Nachhaltigkeitsziele der Globalen Agenda 2030 Grundlage unseres Handelns. Um diese zu erreichen, wollen wir hier in der Region intensiv zusammenarbeiten und unsere Kräfte bündeln. Mit der Joachim-und-Susanne-Schulz-Stiftung haben wir einen erfahrenen Partner gefunden, mit dem wir gemeinsam Projekte, insbesondere im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung realisieren können.«

Bisherige Projekte

Seit ihrer Gründung im Jahr 2010 hat die Stiftung mit Sitz in Amorbach eigenen Angaben zufolge zahlreiche Projekte verwirklicht, darunter den »Smart Pfad Odenwald«, Deutschlands längsten Mint-Erlebnispfad oder »Expirius«, ein Programm zur Förderung von Mint für Schüler. Die Stiftung geht auf das Unternehmerehepaar Joachim und Susanne Schulz zurück, das in Mudau über Jahre hinweg eine internationale Firma für Heiz- und Klimageräte leitete und eine Gründerzeitvilla in Amorbach bewohnte, die heutiger Stiftungssitz ist.

Matthias Bauer begrüßt die neue Vereinbarung: »Die Joachim-und-Susanne-Schulz-Stiftung möchte das Gemeinwesen in der Region Amorbach und Mudau stärken. Ein Schwerpunkt unserer Aktivitäten liegt auf der Umweltbildung und dem Naturschutz. Mit dem Unesco Global Geopark haben wir jetzt einen starken Partner an unserer Seite, der unsere gemeinsamen Projekte in die gesamte Region und weit darüber hinaus trägt.«

Erstmals hatten der Unesco Global Geopark und die Stiftung eine gemeinsame Aktion zum Tag der Erde 2020 organisiert. Startschuss für die Kooperation war nun die Mitmach-Ausstellung »Planet Gesundheit« der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU), die in den Räumlichkeiten der Stiftung in Amorbach noch bis 7. Mai zu sehen ist.

Führungen für Schulklassen

Schulklassen ab der 5. Klasse können werktags eine Ausstellungsführung mit Begleitprogramm buchen. Jeden Sonntag ist die Villa Schulz von 10.30 bis 16.30 Uhr ohne Anmeldung kostenlos geöffnet, so die Stiftung.

Während der Ausstellungsdauer richten beide Partner gemeinsam Aktionen aus, etwa einen Familientag am 23. April im Zusammenhang mit dem diesjährigen Tag der Erde am 22. April.

bWeitere Informationen: https://www.geo-naturpark.de und https://www.js-schulz-stiftung.de

