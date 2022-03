Mehr als nur eine Einkaufsmöglichkeit

Versorgung: Tante-Emma Läden sind oft Treffpunkte für Menschen im Ort - Wie sie sich im Kreis Miltenberg halten

Miltenberg 23.03.2022 - 18:15 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Steht noch jeden Tag mit ihrem Mann Horstmar im Laden: Ursula Kuhn. Die 81-Jährige betreibt ihren Tante-Emma-Laden in Schneeberg mit viel Leidenschaft. Foto: Anja Keilbach Ruthard Link liebt den Umgang mit Menschen und freut sich, wenn die Leute zum Einkaufen in seinen Gemischtwarenladen im Kirchzeller Ortsteil Preunschen kommen. Um seine Regale aufzufüllen, fährt der 77-Jährige regelmäßig nach Frankfurt. Hat ihren Tante-Emma-Laden in Kirchzell geschlossen: Maria Fuhrmann. Bald soll es im Ort aber wieder ein Geschäft geben.

Die, die noch existieren, werden dankbar von der Bevölkerung angenommen. Aber wie können sie sich in Zeiten von immer mehr und größeren Supermärkten halten?

Um die außergewöhnliche Begegnung mit Ruthard Link, dem Besitzer eines Gemischtwarenladens im Kirchzeller Ortsteil Preunschen zu beschreiben, muss die Artikelschreiberin etwas ausholen: Als sie selbst noch ein kleiner Stöpsel war, gab es in Laudenbach einen tollen Tante-Emma-Laden. Betrieben hat ihn seinerzeit über zwei Jahrzehnte Maria Becker, besser bekannt als Mariechen.

Plastikeimer mit Süßem

Die Erinnerung an diesen Laden sind nicht verblasst. Im Gegenteil. Der kleine Laden mit der schweren Holztür, die unüberhörbare und markante Türklingel, die massive Einrichtung und die Produkte sind noch gut im Gedächtnis. Vor allem auch die schwere Ladentheke mit Glaseinsatz. Der Kinderblick reichte gerade so über die Theke, wenn überhaupt - und um ans Geld zu kommen, musste Mariechen sich weit nach vorne beugen.

Ganz scharf waren alle Kinder auf die süßen runden Plastikeimerchen, in denen sich Süßigkeiten wie Gummibärchen oder Lutscher befanden, die ihnen Mariechen immer mit auf den Heimweg gab. Es war jedes Mal ein Fest für die Kinder, die dann umso lieber für die Eltern gingen.

Waren aus Frankfurt

Und genau diese runden Plastikeimerchen stehen auch bei Ruthard Link hinter der Theke, das Betreten seines Ladens ist ein großes Déjà-vu, ein Rückblick in die Kindheit. Mit einer sehr alten Obstwaage wird hier das Obst und Gemüse abgewogen, handgeschriebene Preis- oder Hinweisschilder weisen auf die Produkte hin. Eine Pflegekraft kauft gerade für ihre Patientin ein. Bananen, Tee und noch eine Kleinigkeit. Die Pflegerin ist froh, dass sie im Ort noch in diesem Laden einkaufen gehen kann, sagt sie, genau wie ein junger Mann, der regelmäßig hier einkaufen kommt.

Immer noch fährt der 77-Jährige im bestimmten Turnus nach Frankfurt und kauft dort seine Waren ein. Seine Produktpalette ist erstaunlich. Lebensmittel, Haushaltswaren, Flickzeug, Glückwunschkarten, Geschenke, Malerbedarf, Reinigungsmittel, Getränke, Nahrungsergänzungsmittel und vieles mehr. Sein Laden lässt keine Wünsche offen.

Fast täglich steht er, wie auch sein Vater damals, im Laden. Das hält ihn jung und fit. Sein Vater, dessen Foto im Laden steht, war über 100 Jahre alt und fast bis zum Schluss im Laden. Übrigens nennt ihn der Kirchzeller Bürgermeister Stefan Schwab liebevoll den »Massa«, nach dem gleichnamigen ehemaligen Großhandel, bei dem es alles gab. Noch heute fahren viele Kirchzeller zu dem Preunschener, weil man dort eben alles bekomme, so Schwab.

Link betreibt seinen Laden mit viel Leidenschaft und Enthusiasmus, wirtschaftlich denken dürfe man nicht. Ein Schild hängt bei ihm im Laden, auf dem steht: »Dieses Geschäft bringt zwar nichts ein, aber Hauptsache es macht Spaß!«

Mittlerweile 81 Jahre alt ist die Betreiberin des Tante-Emma-Ladens »Edeka - Kuhn« in Schneeberg, Ursula Kuhn. Auch sie steht noch jeden Tag zusammen mit ihrem Mann Horstmar im Laden. Ihr Geschäft ist aber auch weit mehr als ein Lebensmittelladen, in dem man alles für den täglichen Bedarf kaufen kann. Dort kommt die Bevölkerung zusammen, es wird geratscht oder im Sommer draußen nach dem Einkauf auch mal ein Gläschen Apfelwein getrunken. Die Kuhns sind ein wichtiger Mittelpunkt im Ort. Sie leben aber auch von den Begegnungen, die um den Laden herum angesiedelt sind.

Auf jeden Kunden angewiesen

Bald stehen Investitionen für den Laden an, gleichzeitig aber auch ein angedachter Kindergartenneubau im Ort. Der aktuelle liegt gegenüber der Kuhns. Ein eventueller Neubau bereitet ihnen Kopfzerbrechen. »Jedes Geschäft braucht Kundenfrequenz. Ohne die geht es nicht. Und da ist in den letzten Jahren in Schneeberg viel verloren gegangen«, sagt Jürgen Kuhn, Sohn von Ursula und Horstmar Kuhn. Er steht ebenfalls täglich im Geschäft steht. »Zuerst die Maßkonfektion Dolzer, die Schule, die Metzgerei. Durch Corona hat auch die Firma Kuhn, Maßkonfektion erheblich an Personal in Schneeberg abgebaut. Das ist spürbar für uns«, fährt er fort. »Die großen Märkte in der Nachbargemeinde rüsten immer mehr auf und auch die Selbstvermarkter drängen jetzt verstärkt auf den Markt. Wir sind tatsächlich auf jeden einzelnen Kunden angewiesen.«

Wie sehr den Kirchzellern der Lebensmittelladen von Maria Fuhrmann fehlt, sieht man daran, dass man nach der Schließung wieder nach einem Konzept für einen neuen Laden gesucht hat. Laut Bürgermeister Stefan Schwab steht das Projekt »Tante M« kurz vor dem Abschluss. Maria Fuhrmann hat ihren »Marias Kauftreff« im November 2020 nach vielen Jahren wegen Ruhestand für immer zugesperrt. Sie betrieb ihren Laden sehr gerne und bedauerte die Schließung, wie sie sagte. Dass ein Lebensmittelladen gerade für ältere Menschen wichtig ist, wissen auch die Weilbacher. Ihren Regionalmarkt gibt es seit 2015 und wird ebenfalls gut angenommen. Die wirtschaftliche Verantwortung trägt die Gemeinde, aber das sei es ihnen wert, so Kämmerin Christiane Bauer. > Seite 1

ANJA KEILBACH

Hintergrund: Tante-Emma-Laden Der Tante-Emma-Laden, regional auch Krämer genannt, ist eine in Deutschland und Schweiz seit der Nachkriegszeit, so Anfang der 50er- Jahre, gebräuchliche, umgangssprachliche Bezeichnung für ein kleines Einzelhandelsgeschäft, das Lebensmittel und weitere Artikel des täglichen Bedarfs anbietet. In Österreich sagt man auch Greißler dazu. Bezeichnend ist, dass der Laden oft so klein ist, dass nur eine Person, häufig die Ladenbesitzerin persönlich, die namensgebende »Tante Emma«, dort arbeitet. Häufig befand sich die Wohnung der Ladeninhaberin hinter oder über dem Geschäft. Kinder wurden immer mit einer kleinen Aufmerksamkeit bedacht. Besonders im ländlichen Raum dienen die Tante-Emma-Läden noch immer der Nahversorgung mit Lebensmitteln. Initiativen von meist mittelständischen Lebensmittelgroßhandlungen führen in einigen Regionen teilweise zur Renaissance von Tante-Emma-Geschäften. Bis 2005 führte die österreichische Rewe-Tochter Billa kleinere Lebensmittelläden unter dem Namen »Emma«. ()