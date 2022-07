Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Medienpreis für Kurzfilm »Zurück ins Leben«

Bildung: Delegation der Heinrich-Stötzner-Schule bei Verleihung in München - Mit 1000 Euro dotiert

Den »Weißen Elefanten« präsentieren stolz (von links) Vanessa Hess, Marc Balles, Kay Stöcker, Tobias Leichtenschlag und die Lehrerinnen Gabriele Wimmer und Heike Lindenberger. Foto: FFH München

Den Preis nahm eine Delegation der Schule beim Filmfest und Kinderfilmfest der Hochschule für Film und Fernsehen (FFH) in München entgegen.

»Schade, dass die Abschlussklasse nicht von der ganzen Schule verabschiedet werden kann«, hatte ein Seufzer während der Pandemie im vergangenen Jahr gelautet. Das wollte Rektor Jürgen Dölger so nicht stehenlassen und hatte deshalb alle Schüler und Lehrer aufgefordert, sich in medialer Weise von den Entlassschülern zu verabschieden. Aus dieser Idee war dann der jetzt preisgekrönte Film entstanden.

Mit einem Kleinbus waren die Schüler Vanessa Hess, Marc Balles, Kay Stöcker, Tobias Leichtenschlag mit den beiden Lehrkräften Gabriele Wimmer und Heike Lindenberger nach München gefahren, wo sie im Audimax der Filmhochschule freudestrahlend den Preis entgegennehmen konnten, stellvertretend auch für ihren an dem Tag verhinderten Klassenlehrer Tobias Jeßberger. Weitere Schülerpreise waren nach Kaufbeuren und Gamersheim gegangen.

Digitalministerin Judith Gerlach und Kultusminister Michael Piazolo hoben in ihren Grußworten hervor, dass der Kinder-Medienpreis vor allem dazu dienen soll, dass sich Heranwachsende kritisch und kreativ mit der Medienwelt auseinandersetzen. »Es ist wichtig, das Kinder und Jugendliche selbst Kamera und Tablet in die Hand nehmen und ihre eigenen Geschichten erzählen«, so Piazolo.

