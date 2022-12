Mechenharder Musiker stimmen aufs Fest ein

Vorweihnachtliche Eintracht in St. Josef

Erlenbach a.Main 19.12.2022 - 16:38 Uhr 2 Min.

Mit einem abwechslungsreichem Programm und qualitativ hochwertigen Beiträgen begeisterte der Gesang- und Musikverein Eintracht Mechenhard am Sonntag in der St. Josef-Pfarrkirche seine Zuhörer - auf unserem Bild zu sehen ist der Gemischte Chor bei einem seiner Auftritte.

Mit dabei waren von der Eintracht Mechenhard die Musikkapelle unter der Leitung von Marcus Greim, der Gemischte Chor Eintracht Mechenhard unter der Leitung von Danielle Schwarz, die für die verhinderte Leiterin Martina Fengler einsprang, sowie der Mechenharder Blechhaufen unter der Leitung von Ilona Winter. Die Moderation übernahm Benjamin Bohlender, Vorsitzender des Gesang- und Musikvereins.

Die Musikkapelle eröffnete das Konzert mit dem Stück »Lead me home«, das schon mit den ersten Abschnitten die große Klasse des Ensembles zum Vorschein brachte. Die Musiker erschufen mittels dem getragenen Stück ein zur besinnlichen Zeit passendes Ambiente, die verschiedenen Stimmen erklangen in sehr gutem Zusammenspiel. Nach einer kurzen Begrüßung des Vorsitzenden ging es mit »Panis Angelicus« weiter, auch bei dieser Nummer passte alles bestens, während später die Musiker mittels »Mentis«, Lenas Song (Fly with me)« und »Handel in Rock« ihren aufmerksamen Zuhörern nochmals neue Facetten ihres Könnens präsentierte und damit ebenso gut ankamen.

Der Gemischte Chor glänzte mit sehr harmonischem Stimmeinsatz, einer großartigen Balance der Frauen- und Männerstimmen sowie mit einer fantastischen Intonation der Lieder. Auch sie kreierten damit eine perfekte Weihnachtsstimmung und ihre mit viel Freude und Engagement umgesetzten Lieder wie »Es ist für uns eine Zeit angekommen«, »Es war ein großer Tag/That was a mighty day« und »Mariensohn/Son of Maria« konnten mit den Stimmen, die mal getragen und anmutig, mal freudestrahlend die Worte trugen, die Besucher zu viel Applaus motivieren, den sich die Sängerinnen und Sänger dank ihrer Leistung mehr als verdient haben. Später dann, in seinem zweiten Block, sang der Gemischte Chor noch »The Lord of the Dance«, »Light of freedom« und »Heavenlight shine on me«, allesamt ebenso schön klanglich inszeniert.

Der Mechenharder Blechhaufen, ebenfalls eine Gruppe aus den Reihen des Vereins, hatte stellenweise mitreißend ertönende Kompositionen einstudiert, die wie bei den Kollegen der Musikkapelle mit viel Liebe zum Detail dargeboten wurden und die rhythmische Begleitungen fügten nochmals neue akustische Ebenen hinzu. Neben »All I want for Christmas is you« und dem »Christmas Spiritual« gab der Mechenharder Blechaufen mit »Let it be« auch einen The Beatles-Klassiker zum besten. Besinnliche Worte und Gedanken von Barbara Markert, Schriftführerin des Vereins, rundeten die Veranstaltung ab. Ein gemeinsames Schlusslied in Form von »Macht hoch die Tür« bildete einen würdigen Abschluss des Programms. Insgesamt wurde enorm viel Qualität bei freiem Eintritt geboten. Wer wollte, konnte eine Spende für die Jugendarbeit des Vereins geben. Im Anschluss an das Konzert fand noch ein Glühwein-Umtrunk im Winzerhof des Weingutes Zöller statt.

Marco Burgemeister