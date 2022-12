Vor fünf Jah­ren schrieb Bea­tri­ce May in die­ser Zei­tung ein Por­trät des Max Stri­cker, als der in Lau­den­bach sei­nen 100. Ge­burts­tag be­ging. Sein­er­zeit konn­te sie noch ein in­for­ma­ti­ves Ge­spräch mit ihm füh­ren. »Es ist ei­ne Sel­ten­heit«, sag­te er, als er auf sein Al­ter an­ge­spro­chen wur­de. Ei­ne Un­ter­t­rei­bung, wie ein Blick auf die Sta­tis­tik zeigt.